El uno x uno del Dépor ante el Granada: Altimira, la energía de Bil Nsongo y poco más

El once inicial del Deportivo posa antes de comenzar el partido ante el Granada Carlota Blanco

Estas son las notas del Dépor en la derrota por 0-2 ante el Granada en Riazor:

ÁLVARO FERLLO (6). Atento: Con 0-1 en el marcador rechazó una ocasión clara de Manu Trigueros. También salió del área para intervenir y evitó una situación más peligrosa.

ARNAU COMAS (4). Sorpresa: Reapareció en el once inicial siete jornadas después. En la acción del segundo gol desconectó y corrió tarde hacia atrás.

LOUREIRO (5). Limitado: Volvió a mostrarse incómodo a la hora de sacar el balón y superar líneas desde el perfil izquierdo.

QUAGLIATA (5). Aislado: El planteamiento inicial hizo que ocupase toda la banda izquierda y no fue capaz de profundizar. Mella pasó a ocupar su puesto antes de la hora de partido

JOSÉ ÁNGEL (4). Cambiado: Le cuesta aportar en contextos en los que el partido exige algo más en la circulación de balón. Se le vio lento e incapaz de abarcar el centro del campo como hacía antes. Fue sustituido al descanso

RIKI (5). Apurado: Más precipitado que otros días. Erró varios pases horizontales que permitieron correr a los granadinos con la defensa blanquiazul abierta

MARIO SORIANO (6). El faro: Superó el 90% de acierto en los pases e intentó guiar al equipo hacia el área contraria. Muy vigilado por los contrarios.

MELLA (5). Lesionado: Desacertado de extremo. Tuvo su mejor oportunidad al mudar de banda, pero no finalizó y se lesionó en la rodilla al chocar con Diaby.

STOICHKOV (4). Muy poco: El gaditano llegaba reforzado a la cita, pero volvió a firmar otro partido gris. Fue tímidamente silbado cuando encaraba el banquillo.

EDDAHCHOURI (4). Incapaz: No mejoró casi ninguna jugada en la que el balón pasó por sus botas. Intentó un tiro desde la larga distancia, pero de forma inocente.

EL MEJOR. ALTIMIRA (7). Le ganó una acción defensiva a Izan de mucho mérito, sin margen de error. Con balón asomó al balcón del área, con un tiro que rozó el palo y trianguló con ritmo cuando conectaba con Mario Soriano por el sector diestro. Condujo hacia delante, regateó con criterio y disparó con peligro.

Los cambios

PATIÑO (5). Jugó en una posición más adelantada y mejoró a José Ángel.

LUISMI CRUZ (5). Lanzó el balón parado.

BIL NSONGO (7). Energía positiva. Fue de lo más destacado en ataque la media hora que disputó y dejó a Mulattieri mano a mano contra el portero.

SERGIO ESCUDERO (5). No aportó lo de otros días desde la caseta.

SAMUELE MULATTIERI (5). Falló una clara ocasión en los últimos minutos.