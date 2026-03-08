El uno por uno del rival | Juventud y urgencia en un cambiado Granada

Jugadores del granada celebran el gol del triunfo ante el Cádiz en el Nuevo Mirandilla Granada CF

No es la primera vez que un recién descendido a Segunda División invierte toda su economía en un único intento que resulta fallido y, al segundo año, paga con las consecuencias. El Granada fichó a Pacheta a finales del curso pasado con el objetivo de hacerse con un puesto entre los seis primeros, pero le faltó tiempo para lograrlo. Ahora, el burgalés sigue al mando, pero con el objetivo de alcanzar una meta muy diferente a que le exigieron en su llegada.

Con un equipo muy joven y varios jugadores desconocidos aunque capacitados, los nazaríes visitan Riazor en medio de una racha negativa de tres derrotas seguidas que les ha devuelto a pelear por el descenso. El feudo herculino pondrá a examen la madurez de una plantilla enredada en los puestos bajos de la clasificación desde un comienzo que empezó con derrota precisamente ante el Deportivo, aunque poco se parece aquel equipo al actual.

Luca Zidane. 27 años. 20 partidos. 1.800 minutos. 24 goles encajados. Fue el guardameta titular de Argelia en la Copa África, donde llegaron hasta los cuartos de final. Sus grandes actuaciones le sirvieron como escaparate y ya ha llamado la atención de clubes europeos como el Dinamo de Zagreb. Es un portero ágil, rápido bajo los palos y con un gran juego de pies. Tanto que a veces confía de más en sus capacidades.

Oscar Naasei. 20 años. 27 partidos. 2.160 minutos. 1 gol anotado. El ghanés se incorporó al Granada en último año de juveniles, aunque actuó con el filial a las pocas semanas de llegar.

Manu Lama. 24 años. 27 partidos. 2.375 minutos. 2 goles anotados. El central madrileño ocupó un puesto de rotación el pasado curso, pero ya se ha convertido en uno de los fijos para Pacheta. Destaca por su juego aéreo, siendo una amenaza en el balón parado ofensivo. Aporta seriedad a una línea defensiva de corta edad.

Loïc Williams. 23 años. 24 partidos. 1.806 minutos. 0 goles anotados. El defensa con mayor contundencia de la zaga nazarí. El central valenciano tiene la cualidad de defender a muchos metros de su portería debido a su velocidad. Es rápido y expeditivo. Su mayor carencia, la concentración. Desconecta con facilidad de los encuentros y comienza a decidir de manera errónea.

Baïla Diallo. 22 años. 22 partidos. 1.771 minutos. 0 goles anotados. Lateral izquierdo senegalés con pasaporte francés. En su primer curso en el fútbol español se ha hecho dueño y señor del carril del Granada. Tiene capacidad de desborde, capacidad física para recorrer muchos kilómetros y supera primeras líneas de presión a través de la conducción. La marcha de Souleymane Faye rumbo al Sporting de Portugal le ha afectado. Ambos abarcaban prácticamente todo el caudal ofensivo, con una muy buena compenetración.

Izan González. 21 años. 4 partidos. 280 minutos. 1 gol anotado. El joven centrocampista llegó en este mercado invernal a préstamo por el Cornellá, aunque jugó la primera mitad de la temporada en el Europa, donde disputó 20 partidos de Primera Federación con el equipo revelación de la tercera categoría. Tan solo ha jugado tres partidos como titular, pero ha enamorado al Nuevo Los Cármenes desde el primer día en la oficina. Es un futbolista con mucho carácter y personalidad. Las operaciones del medio campo se rigen bajo su talento y tiene la libertad para llegar a zonas de finalización. Marcó un golazo de volea en la goleada por 5-1 ante el Valladolid.

Sergio Ruiz. 31 años. 23 partidos. 1.559 minutos. 0 goles anotados. Uno de los inamovibles en los esquemas de Pacheta. El mediocentro cántabro apunta a formar de partida pese a haber sido baja, por sanción y por lesión, las tres últimas jornadas ante Valladolid, Ceuta y Málaga. Se reincorporó a los entrenamientos a mediados de semana. Aporta solidez y criterio a la medular. El curso pasado firmó seis asistencias en un Granada de aspiraciones contrarias a las actuales.

José Arnaiz. 30 años. 22 partidos. 1.352 minutos. 4 goles anotados. El toledano está cerca de llegar a la cifra de los 200 encuentros en Segunda División, después del duelo de hoy en Riazor le faltarían siete más. Con experiencia en el Valladolid, filial del Barcelona, Leganés y Osasuna, su club de procedencia con el que disputó quince partidos la temporada pasada, Arnaiz vive su primer curso en el sur de España. Fue uno de los varios jugadores que en el partido de la primera vuelta ante el Deportivo no pudo jugar por no estar inscritos. Pese a haber sido siempre extremo izquierdo, ahora amenaza desde la mediapunta. Una posición en la que no necesita recorrer tantos metros ni regatear a su par para sacar a relucir su gran arma, el disparo de media y larga distancia.

Álex Sola. 26 años. 25 partidos. 2.006 minutos. 2 goles anotados. Solo ha comenzado en dos ocasiones desde el banquillo. Canterano de la Real Sociedad, alcanzó su techo con el Deportivo Alavés en la temporada 2023-24 en Primera. Sus actuaciones llamaron la atención de la secretaría técnica del Getafe, donde estuvo los dos últimos años, pero una lesión de menisco le obligó a pasar por el quirófano. Con la camiseta rojiblanca ha vuelto a disfrutar de la continuidad en un escalón por debajo. Una oportunidad para, a sus 26 años, volver a coger carrerilla.

Babacar Diocou. 20 años. 3 partidos. 163 minutos. 1 gol anotado. El senegalés formó parte de la cantera del Real Madrid durante ocho temporadas. Llegó a jugar con el Castilla y se ejercitó a las órdenes de Carlo Ancelotti. Salió por la puerta de atrás como descarte del tercer equipo rumbo al Arenas de Getxo, club en el que militó hasta enero después de que el Granada apostase por él como sustituto de Faye. Es rápido y profundo.

Gonzalo Petit. 19 años. 7 partidos. 412 minutos. 1 gol anotado. La gran referencia ofensiva. El Betis pagó más de cuatro millones de euros al Nacional por él este verano. Lo cedió al Mirandés, calcando la fórmula que utiliza la Real Sociedad y Athletic Club con sus canteranos, pero no funcionó y rompió su cesión para probar suerte en Granada. Es considerado como una de las perlas del fútbol uruguayo. Su gran estatura le hace brillar en los centros y su poderoso juego de espaldas le permite poner de frente a portería a los hombres de mayor calidad, como Arnaiz.