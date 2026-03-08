Diego Villares es agarrado por Carlos Neva durante el Dépor-Granada disputado el curso 2024-25 en Riazor Patricia G. Fraga

Las estadísticas están para romperlas y el Deportivo tiene un par de ellas a tiro de cara al encuentro de este domingo a las 21 horas ante el Granada. La que atañe a sus últimos precedentes contra el cuadro nazarí no le son favorables, pues muestran que de las últimas nueve visitas de su rival a Riazor solo en una fue capaz de ganar el equipo blanquiazul. La última vez que el Dépor se impuso en Riazor al Granada fue en la temporada 2018-2019 en Segunda División, por un resultado de 2-1. En ese encuentro, correspondiente a la jornada seis, Quique González firmó un doblete, mientras que Montoro, en el añadido, hizo el tanto andaluz. El resto se revolvieron con cuatro empates y el mismo número de derrotas.

Hubo reparto de puntos en la campaña 1983-1984 (1-1), en la 1987-1988 (0-0), en la 2014-2015 (2-2) y en la 2016-2017 (0-0). Mientras, los herculinos hincaron la rodilla en la 1984-85 (0-1), en la 2012-2013 (0-3), en la 2015-2016 (0-1) y en la 2024-2025 (2-3). Fue el encuentro más reciente entre ambos, cuando el conjunto entrenado por Pacheta se impuso por 2-3 en Riazor. Fue en el encuentro correspondiente a la jornada 40, el 17 de mayo.

El encuentro más reciente entre ambos del Dépor como local fue en la pasada campaña, la 2024-25, cuando el conjunto entrenado por Pacheta se impuso por 2-3 en Riazor. Fue en el encuentro correspondiente a la jornada 40, el 17 de mayo. Ese día el conjunto andaluz llegaba al feudo coruñés séptimo en la tabla, con 59 puntos, a tres de los puestos de playoff, que marcaba con 62 el Almería. Mientras, el Deportivo se encontraba a esas alturas en tierra de nadie, duodécimo en la clasificación, con 53.

En tierra de nadie

Ya sin opciones de meterse en la promoción de ascenso, el conjunto herculino transitaba el final de la competición sin pena ni gloria. Aún no se había cumplido el diez de partido cuando la escuadra dirigida por Pacheta se estrenaba en el marcador gracias a una diana de Rebbach. Este recibía un pase al espacio medido y batía a Germán Parreño (m.9). Una jugada envuelta en polémica, pues previamente al gol Diego Villares, capitán ese día, había sido agarrado por Carlos Neva y posteriormente derribado en el área.

La jugada fue chequeada pero finalmente no se indicó penalti el gol subió al marcador. No acababan ahí las malas noticias para el Deportivo, que antes de que se hubiese cumplido la media hora de jugo veía como el Granada ampliaba su ventaja en el luminoso. Una jugada en la que no se entendía Germán Parreño con el central Pablo Vázquez, el arquero se quedaba a medio camino y marcaba el segundo Tsitaishvili (m.28). A punto estaba de firmar el tercero pasada la media hora de partido el atacante, pero en esta ocasión se encontraba con un providencial Parreño. Pocos minutos después el arquero ilicitano volvía a ponerse la capa de héroe al detener un remate a bocajarro de Rebbach, tras centro de Manu Trigueros, que se encontraba con el portero blanquiazul.

Ya en la segunda parte de la contienda, en el último cuarto de hora, el Dépor recortaba distancias por medio de Iván Barbero. El de Roquetas de Mar llevaba tres minutos en el campo, tras haber entrado por Cristian Herrera, cuando recortaba distancias en el marcador. Gol de pillo El ariete le robaba la cartera a Mariño, que no controlaba bien el esférico tras una cesión y a puerta vacía ponía el 2-1 en el marcador en el minuto 71. El Dépor creía en la remontada pero Manu Trigueros acababa con las esperanzas locales apenas un minuto después. Tras un centro de Carlos Neva, que se aprovechaba de la tibieza defensiva del Dépor, Jóźwiak le daba de tacón y Trigueros, solo en el segundo palo, solo tenía que empujar el balón al fondo de la portería para poner el 1-3 en el marcador.

A punto de cumplirse el 90 de partido el colegiado de la contienda, Rafael Sánchez López, señalaba penalti de Manu Lama sobre Yeremay. El central era, además, amonestado con tarjeta amarilla. El canario era el encargado de ejecutar la pena máxima, marcaba a lo Panenka y dejaba al Dépor a tiro de un gol para lograr, al menos, rescatar un punto en Riazor. Los herculinos se lanzaban a por el empate pero el encuentro se ensuciaba y tras una falta de Barbero sobre Manu Lama el ariete veía la roja directa por protestar.

Moría ahí el partido y los coruñeses, que ya no volverían a ganar en ese curso en Riazor, veían como los tres puntos volaban para Granada. Un equipo que llega ahora al feudo coruñés después de haber perdido sus dos últimos compromisos a domicilio ante Ceuta (2-1) y Málaga (0-1). Mientras, los blanquiazules buscarán esta domingo a partir de las 21 horas en su feudo sumar por primera vez en esta campaña tres triunfos seguidos en Riazor. Un hito que además se les resiste desde su regreso al fútbol profesional.