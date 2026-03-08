Hidalgo, en el banquillo en el Dépor-Granada Quintana

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, admitió que el equipo había cuajado un mal partido en la derrota contra el Granada (0-2).

Partido. "Ha sido un partido muy malo, el rival ha sido mejor. Cuando se han puesto por delante, no hemos sido capaces de meterlos en su campo. Creo que el peor partido desde que estoy aquí. Estoy es largo, estamos dentro del objetivo, pero el partido nos tiene que enseñar muchas cosas. Siempre hay días malos, hoy ha sido uno de esos, lo peor es que delante de nuestra gente, es lo que más me fastidia. Están descontentos con justicia, el equipo no ha estado bien, pero este equipo ha competido en muchos partidos bien, tenemos muchos puntos para soñar con todo".

Problemas con el balón. "Ese último tercio nos está costando mucho, en esa situación de desborde no estamos siendo lo definitivos que debemos ser, no cargamos bien el área, no llegan esos centros con calidad. Cuando el Granada se pone por delante, sufrimos; en esas situaciones es donde está la mejora".

Balones en largo del portero. "Si te pones a analizar... porque cada vez más los rivales van a pares en última línea y son capaces de igualarte en campo propio y rival, las ventajas están en tercer hombre o ser muy ganador en la última línea para poner a gente de cara y no lo estamos siendo. También nosotros obligamos a golpear a Luca (Zidane), pero es algo de igualar esa última línea; la hay que ganar y donde podemos mejorar y llegar a ese último tercio".

Tres centrales. "Ellos venían jugando con una línea de cuatro, pero lo han hecho (jugar con tres centrales) un par de veces durante al año. Buscó solidez, encontró el gol y con esa estructura podía defender el resultado".

Sobre el rendimiento de Bil. "Está dando pasos adelante y estoy contento con su rendimiento".

Situación de Mella. "Intentamos estirar el campo por él con un lado y con Luismi por el otro. Parece que tiene un golpe, mañana le haremos pruebas, veremos el alcance".

Mario Soriano (cambios de posición). "Empezó jugando en esa posición (escorando a banda), y Yere nos podía dar más amplitud. En la segunda estuvo más por dentro y cerca del balón para darnos más fluidez, pero no hemos sido capaces".