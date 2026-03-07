Pandiani: "Estaba calentando en la banda y le dije a Scaloni: que Irureta me ponga ya, que meto tres goles y ganamos"

Firmó 47 goles con el Deportivo. Trece de ellos fueron en la Champions League. Pero, quizá, los más recordados sean los tres que le marcó al París Saint-Germain en Riazor el 7 de marzo de 2001, hace exactamente 25 años, que sirvieron para culminar una remontada épica en poco más de media hora que fue crucial para que el cuadro coruñés se clasificara para los cuartos de final en su primera participación en la Champions League. Los franceses, entrenados por el mítico Luis Fernández, sorprendieron a los coruñeses y cerraron la primera parte con un 0-2. A los diez minutos de la reanudación, firmaron el tercer gol. Inmediatamente después, comenzó la histórica reacción del Dépor, liderada por Walter Pandiani (Montevideo, Uruguay, 1976), quien entró al campo desde el banquillo, tras el descanso, y materializó un hat-trick que aún pone la piel de gallina a los deportivistas al recordarlo.

¿Fue el mejor partido de tu carrera?

Es uno de los días maravillosos de mi carrera. No sé si fue mi mejor partido, porque jugué 45 minutos. Era un momento clave del encuentro, porque entré en el segundo tiempo, cuando perdíamos 0-2. Recuerdo que al final del primer tiempo ya estábamos calentando en la banda Tristán, Scaloni y yo. Calentábamos y saltábamos, porque estaba supermotivado, y le dije a Leo, que Irureta me ponga ya, que meto tres goles y ganamos 3-2. Así fue, lo único, que me metió en el segundo tiempo y a los diez minutos encajamos el 0-3, pero automáticamente metí el primero, que fue clave que no transcurriera mucho tiempo desde el tercer tanto de ellos y el gol nuestro para creer que se podía revertir la situación. Yo tenía una fe bárbara, así que cogí la pelota, fui hasta el mediocampo, animé a la gente, a los compañeros y lo demás es historia.

Marcó un hat-trick en 27 minutos, entre el 57 y el 84. Una locura.

Sí, fue un día maravilloso. Aparte, en la competición más importante de nuestro deporte, fue lindo, con nuestra gente. Recuerdo que fue un día lluvioso, de barro, feo y Riazor no estaba lleno. Dimos la vuelta a un partido de los más recordados de la historia del Dépor.

Además de tus tres tantos, marcó Tristán, que también entró desde el banquillo. Los cambios fueron decisivos.

Sí, el segundo fue de Diego. Los cuatro goles fueron de cabeza. El primero, tras un centro de Manuel Pablo, por derecha, al segundo palo, que entré a la carrera, salté mucho y metí un testarazo espectacular. El segundo, a la salida de un córner, de Djalminha, que cabeceó Diego. Yo metí el tercero en un centro de Víctor desde la izquierda hacia Roy Makaay, que la bajó al medio de cabeza y yo la cabeceo al segundo palo, y el cuarto fue también en un córner de Djalma en el minuto 84.

Todos fueron de cabeza, incluso la asistencia que le dio Makaay en el 3-3. Sin embargo, ese día estuvieron negados con el pie, porque fallaron muchas ocasiones.

Sí, yo tuve un mano a mano para el 3-3, que se la quise cambiar de palo al portero, pero le di al muñeco, al cuerpo del arquero.

El 0-3 del PSG era engañoso porque, hasta ese momento, el Dépor había generado ocasiones suficientes para haber marcado dos o tres goles.

Fueron muy efectivos. Incluso con el 3-3 tuvieron dos ocasiones ellos, porque el equipo estaba volcado, intentando revertir la situación. Una que pega en el palo de atrás que sostiene la red, después de parecer que era gol. Y una parada de Molina también. Lindo recuerdo, lindo partido, haber podido marcar tres goles en una competición tan importante como la Champions. Me deja feliz haberlo conseguido porque ese partido era muy importante para nosotros. Pudimos pasar de fase.

En el PSG marcaron el nigeriano Okocha y el francés Laurent Leroy, que ese día parecía Ronaldo. Su primer gol fue una brutalidad.

Sí (risas). Le metió un caño a Donato de izquierda a derecha en la portería de los Riazor Blues y la metió al segundo palo por la escuadra.

Llamativo porque, aunque fue internacional sub-21 en una ocasión y ese día hizo un partidazo, luego no tuvo una trayectoria brillante.

Era joven, tenía 24 años, muy buenas condiciones, pero lo de siempre, que hay que mantenerlo después.

Por lo que explica, en ningún momento dejaron de creer en la remontada, ni con el 0-3.

El tema fue mi primer gol, en cuanto nos metieron el tercer tanto. Porque ese 1-3 fue como que ilusionó a todo el mundo. Animamos a la gente, a los compañeros y, a partir de ese momento, parecía que la cancha estaba inclinada hacia la portería del PSG. Además, en el campo teníamos jugadores con unas condiciones espectaculares, que generaban situaciones constantemente. Después había que ser efectivos en las ocasiones que tuviéramos y así fue, que pudimos marcar algún gol más, incluso.

¿Guarda el balón de aquel partido en algún lugar especial?

Sí, lo tengo en mi museo, junto con camisetas, todos los trofeos que he ganado, las Copas del Rey con el Dépor, el Mallorca y el Espanyol, goleador de la UEFA, todas las cosas individuales que he conseguido en los equipos en los que he estado, varios hat-tricks que pude meter. Tengo todos los balones guardados.

Ya han transcurrido 25 años desde aquel día.

Ha corrido... Impresionante el tiempo que ha pasado. Cuando me escribiste para decirme que se cumplían 25 años de esa hazaña histórica, pensé, cómo ha pasado el tiempo. Estamos mayores, yo ya soy abuelo, así que imagínate (risas).

Cuando recordamos este tipo de hazañas, a uno se le pone la piel de gallina por todo lo que consiguió el Dépor.

La gente sí sabe lo que fue el Dépor. Mucha juventud que no ha podido vivir todavía esas noches históricas de Champions, pero creo que A Coruña está esperando volver a esas noches mágicas de Champions, a esos partidos entre semana importantes, está esperando a que eso vuelva a resurgir y la verdad es que me gusta y, ojalá, yo pueda ser partícipe en algún momento, como entrenador ahora, de devolver al Dépor a esas noches mágicas de Champions. Es uno de mis sueños y objetivos.

¿Entrenar al Dépor?

Entrenar al Dépor y llevarlo a lo más grande otra vez.

En 2016 inició su carrera como técnico en el Masnou, dirigió a varios clubes catalanes, también al Lorca, después entrenó en Emiratos Árabes y Uruguay, pero el pasado 18 de enero retornó a España para dirigir al Palencia CF, de Tercera Federación. ¿Echaba de menos el fútbol español?

No es que lo echara de menos, la verdad. Estaba dirigiendo bien en Uruguay en Primera División, pero ha sido por un tema personal, una ayuda a alguien que aprecio mucho, que es mi representante durante 20 años, Eugenio Botas. Es el propietario de este club y ha sido por eso, porque no es la categoría que me corresponde, pero vine porque se cerró el mercado en Uruguay, no acepté las opciones que tenía porque salvo siete u ocho equipos allí, el resto no tienen las mejores condiciones de trabajo y era el momento de elegir bien para seguir creciendo. No acepté tres posibilidades que tuve, una de Primera y dos de Segunda, y decidí esperar. En esa espera surgió esta posibilidad y Eugenio me dijo que viniera. Conozco la historia de este club, porque en 2019 lo cogieron ellos y, desde entonces, están intentando ponerlo en un nivel más alto y creían que este año las herramientas y los jugadores están y que necesitaban a alguien que liderara el proyecto en la recta final, y acá estamos peleándola, en las primeras posiciones y con ganas de poder cumplir ese objetivo.

¿Qué le parece la temporada del Dépor?

Lo sigo mucho y creo que está siendo intermitente, con momentos buenos, otros complicados, algún contratiempo, ya que estuvo varios partidos sin conseguir la victoria, pero se volvió a reenganchar. Está todo muy parejo en Segunda División. Los detalles marcan la diferencia y, a veces, si no estás en las mejores condiciones, lo pagas caro y te marcan. Pero está ahí arriba, el objetivo es seguir estando metido en esas posiciones y, ojalá, puedan conseguir el ascenso directo, que es un poco el objetivo para evitar tener que competir un mes más. Todo lo que sea ascender obviamente que es perfecto, pero ahora que están enganchaditos a esas primeras posiciones, tener que competir un mes más por partidos que se te escapan trastoca un poco los planes porque luego es un mes menos de preparar la siguiente temporada.

¿Qué le gusta más del cuadro blanquiazul?

Me gusta en general. Conozco a Antonio Hidalgo, jugamos juntos en Osasuna y es un tipo comprometido, que tiene su personalidad y las cosas le están yendo bien. El equipo está bien, en una situación privilegiada. Obviamente, los deportivistas quieren que el Dépor vaya primero y no que esté en la tabla con altibajos y cerca de salir de situaciones de privilegio. La Segunda División es dura porque está todo muy ajustado. Hay tres o cuatro equipos muy cerca tanto del segundo puesto, como de salir del playoff. No puedes relajarte. El equipo me parece que está compensado, tiene muy buenos jugadores, están haciendo bien las cosas y mi ojito derecho es Yeremay, que me encanta. Tiene unas condiciones espectaculares, es diferencial en el uno contra uno. Es el jugador diferente que tiene el equipo y lo bueno es que ha crecido en la casa, ha sido formado en la casa y verlo en estas condiciones futbolísticas ahora mismo es bueno para el club y para todos. Ya el año pasado hizo una gran temporada, que marcó quince goles. No es nada nuevo, ya es un referente del equipo, con el '10' en la espalda tiene mucho que decir.

Qué bien les vendría un '9' como Pandiani.

Y un '8' como Djalminha, otro '9' como Tristán o Makaay, uno que centre como Víctor (risas). Ahí nos necesitamos todos. El fútbol cambia, evoluciona o involuciona, según como lo quieras ver, y los que están ahora son los adecuados. Ojalá, que se pueda conseguir el objetivo.

