Muñiz Muñoz vuelve a Riazor tras su permisivo arbitraje en el Dépor-Racing de Santander

El aragonés es el colegiado de la categoría que menos amonesta y uno de los que señala menos faltas por partido

Esther Durán
07/03/2026 15:02
Muñiz Muñoz le muestra la tarjeta roja a Mantilla tras su gesto a la grada de Riazor
Muñiz Muñoz le muestra la tarjeta roja a Mantilla tras su gesto a la grada de Riazor
German Barreiros
El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado aragonés Carlos Muñiz Muñoz para dirigir el encuentro entre el Deportivo y el Granada, correspondiente a la jornada 29 de LaLiga Hypermotion, este domingo a las 21.00 horas en el estadio de Riazor.

Será la cuarta ocasión en la que Muñiz Muñoz arbitre al conjunto blanquiazul esta temporada. La más reciente fue el duelo disputado en el estadio coruñés frente al Racing de Santander, un encuentro que destacó por la intensidad y el criterio permisivo del colegiado desde los primeros minutos, cuando apenas unos segundos después del inicio del choque la grada blanquiazul ya se tuvo que levantar a protestar un empujón de Salinas sobre Luismi Cruz.

Mantilla, que había mantenido varios duelos con Yeremay durante la primera mitad, vio la tarjeta amarilla poco antes de marcharse a vestuarios tras encontrarse en una acción con Quagliata. Es por ello que, antes de la reanudación tras el descanso, Muñiz Muñoz reunió a los capitanes de ambos equipos para pedirles calma ante el ambiente que se estaba generando sobre el terreno de juego, con especial atención al capitán santanderino. El encuentro terminó con derrota local, con un clima de tensión entre ambos conjuntos y con la expulsión de Mantilla ya terminado el partido, después de que el jugador realizara una peineta hacia la grada de Riazor.

La peineta de Álvaro Mantilla: un nuevo villano para Riazor

A lo largo del presente curso, Muñiz Muñoz ha arbitrado al Deportivo en otras dos ocasiones más. La primera fue en Riazor frente al Real Sporting, partido que se resolvió con victoria blanquiazul por 1-0 gracias a un gol de Dani Barcia en los últimos minutos. La segunda tuvo lugar en La Rosaleda, en el enfrentamiento ante el Málaga, un choque marcado por varias acciones discutidas, entre ellas la anulación de un gol a Zaka tras la revisión del VAR. Además, el aragonés destaca por ser uno de los colegiados que menos faltas señalan de la categoría y el que menos tarjetas amarillas muestra, con una media de cuatro por encuentro.

En la sala VAR repetirá David Gálvez, el mismo que estuvo la pasada jornada en Zubieta, y que fue protagonista de varias polémicas la temporada pasada en el duelo entre Cádiz y Deportivo en el Nuevo Mirandilla.

