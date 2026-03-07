Mi vida en blanquiazul | Álex Carnota: “El fútbol nos debe varias y este año nos va a devolver una con el ascenso”

Álex Carnota, en los aledaños del estadio de Riazor CEDIDAS

Puedo decir que comencé siguiendo al Deportivo de niño por iniciativa propia, dejándome llevar quizás por la fiebre del SuperDépor, porque en mi familia más directa les gustaba el equipo y el fútbol en general sin más, sin demasiada pasión.

Álex Carnota, de niño vistiendo la equipación del Deportivo CEDIDA

Mi madrina, por ejemplo, sí que es muy futbolera pero le tira más el Madrid, el mismo equipo que sigue mi hermano. El entorno, los amigos, la ciudad y lo que pude vivir a través de la televisión fueron los detonantes para que yo me enamorase del Deportivo desde muy pequeño.

Llevo siendo socio desde los siete años, cuando me pagaba el carné mi abuelo, por lo que tengo bastante antigüedad a pesar de que perdí algo por una temporada en la que dispuse de un abono por medio del fútbol modesto de la ciudad. Para mí ser del Deportivo significa tener un orgullo por todo lo logrado y lo que vivimos; muy poca gente aficionada al fútbol puede presumir de ello en una ciudad relativamente pequeña como la nuestra.

A lo largo de todos estos años ha habido muchos momentos de enorme felicidad; sinceramente me quedo con los títulos que alzamos, quizá con el Centenariazo por encima incluso de la Liga. Me acuerdo de un par de partidos en concreto que me emocionaron, el jugado en Segunda ante el Nàstic después del cual logramos el ascenso, y también el 2-3 con gol de Borja en Balaídos, que celebré por todo lo alto. Obviamente hubo numerosos, como el del Barça B después de cuatro años en el barro, que tampoco se olvidan facilmente.

En el plano negativo el primer descenso experimentado ante el Valencia dolió muchísimo; tuvimos infinitas ocasiones para marcar y esa noche el portero valencianista César firmó el mejor partido de su vida. Las tuvimos de todos los colores, fallamos y lo pasé realmente mal por aquella impotencia. También el San Juan en el que nos medimos al Mallorca en Son Moix fue un desastre, no pudimos festejar absolutamente nada. Acabado el partido me fui para casa cabizbajo en una noche tan especial como esta en nuestra ciudad.

Álex, junto a su pareja y a Valerón CEDIDA

Siempre que puedo y la economía me lo permite intento viajar al máximo con el Deportivo. Suelo hacer dos o tres desplazamientos al año. Esta temporada me gustaría ir Valladolid pero lo que pasa es que me caso en julio y me hacen una despedida de soltero ese fin de semana. No sé si finalmente podré ir o tendré que apostar por otro destino este año. Estuve un par de temporadas en Salamanca para asistir al duelo ante Unionistas y debo reconocer que fueron salidas espectaculares. El ambiente fue excepcional, nos trataron de maravilla, incluso con una parte de un bar decorada con los colores blanco y azul del Deportivo para hacernos sentir como en casa.

Históricamente mi ídolo blanquiazul ha sido Djalminha, a pesar de que estaba como una auténtica regadera. Era un tipo de futbolista irrepetible, con sus virtudes y sus defectos, pero me marcó por completo por sus genialidades.

Esta temporada, siendo sinceros, el nivel que estamos ofreciendo me parece bastante escaso pero lo cierto es que estamos bien posicionados para intentar ascender. Todo está igualado y obviamente me vale subir como segundos o a través del playoff. Debemos mejorar el juego porque tendremos más posibilidades de ascender de manera directa porque estamos teniendo algo de fortuna. El día que Mario Soriano falle estamos condenados.

Álex, ondeando una bandera blanquiazul CEDIDAS

El fútbol nos debe una y este año nos va a devolver una con el ascenso. Bajamos con récord de puntos pero esta temporada vamos a subir jugando mal. En caso de regresar a Primera División este curso pensaría sobre la marcha alguna celebración fuera de lo normal; en 2024, cuando salimos de Primera RFEF, decidí pintarme toda la cabeza de azul.