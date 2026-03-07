Deportivo-Granada: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 29 de LaLiga Hypermotion
Riazor pone a prueba este domingo (21.00 horas) la buena racha del equipo coruñés ante un rival al borde del descenso
Deportivo y Granada llegan al encuentro de este domingo en Riazor en dinámicas diferentes. Los blanquiazules, en una racha positiva tras ganar en Zubieta y sumar cuatro victorias en los últimos cinco encuentros. Mientras, el conjunto andaluz ha logrado dos triunfos en ese mismo periodo y aterriza en A Coruña en un momento irregular con dos derrotas consecutivas a la espalda y la necesidad de sumar para alejarse de la zona de descenso de la que solo le separan dos puntos. Además, el duelo tendrá un aliciente especial con el reencuentro entre Bouldini y Stoichkov, protagonistas del intercambio entre ambos clubes el pasado verano.
📅 Horario del Deportivo-Granada
El duelo entre el Deportivo y el Granada se jugará en las siguientes condiciones:
- Día: domingo 8 de marzo
- Hora: 21.00 horas
- Estadio: Riazor
- Competición: jornada 29 de LaLiga Hypermotion
📺 Dónde ver el Deportivo–Granada en TV y online
El Deportivo–Granada se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:
- LaLiga TV Hypermotion: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.
- DAZN.
- Orange Fútbol 2.
- Directo de Dxt Campeón. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo.
Un rival necesitado y difícil de roer en Riazor
Gallegos y andaluces se vuelven a ver las caras casi siete meses después del duelo de ida, con el que inauguraron la temporada 2025-26 y que terminó con victoria visitante por 1-3, con goles de Soriano, Zaka y Escudero. En Riazor, sin embargo, las estadísticas no acompañan demasiado al Deportivo: en las últimas nueve visitas del cuadro nazarí, los blanquiazules solo lograron imponerse en una ocasión. Para encontrarla, hay que remontarse hasta 2018, ya que posteriormente descendieron a la tercera categoría y ambos equipos no volvieron a cruzarse hasta la pasada campaña, cuando el equipo dirigido por Pachete se llevó el triunfo por 2-3 en el feudo coruñés.