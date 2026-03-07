Mi cuenta

Deportivo-Granada: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 29 de LaLiga Hypermotion

Riazor pone a prueba este domingo (21.00 horas) la buena racha del equipo coruñés ante un rival al borde del descenso

Esther Durán
07/03/2026 18:13
Mario Soriano, durante el partido ante el Granada de la temporada 2024-25
Mario Soriano, durante el partido ante el Granada de la temporada 2024-25
Archivo DXT
Deportivo y Granada llegan al encuentro de este domingo en Riazor en dinámicas diferentes. Los blanquiazules, en una racha positiva tras ganar en Zubieta y sumar cuatro victorias en los últimos cinco encuentros. Mientras, el conjunto andaluz ha logrado dos triunfos en ese mismo periodo y aterriza en A Coruña en un momento irregular con dos derrotas consecutivas a la espalda y la necesidad de sumar para alejarse de la zona de descenso de la que solo le separan dos puntos. Además, el duelo tendrá un aliciente especial con el reencuentro entre Bouldini y Stoichkov, protagonistas del intercambio entre ambos clubes el pasado verano.

📅 Horario del Deportivo-Granada

El duelo entre el Deportivo y el Granada se jugará en las siguientes condiciones:

  • Día: domingo 8 de marzo
  • Hora: 21.00 horas
  • Estadio: Riazor
  • Competición: jornada 29 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Deportivo–Granada en TV y online

El Deportivo–Granada se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

  • LaLiga TV Hypermotion: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.
  • DAZN.
  • Orange Fútbol 2.
  • Directo de Dxt Campeón. El encuentro se podrá seguir en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo.

Un rival necesitado y difícil de roer en Riazor

Gallegos y andaluces se vuelven a ver las caras casi siete meses después del duelo de ida, con el que inauguraron la temporada 2025-26 y que terminó con victoria visitante por 1-3, con goles de Soriano, Zaka y Escudero. En Riazor, sin embargo, las estadísticas no acompañan demasiado al Deportivo: en las últimas nueve visitas del cuadro nazarí, los blanquiazules solo lograron imponerse en una ocasión. Para encontrarla, hay que remontarse hasta 2018, ya que posteriormente descendieron a la tercera categoría y ambos equipos no volvieron a cruzarse hasta la pasada campaña, cuando el equipo dirigido por Pachete se llevó el triunfo por 2-3 en el feudo coruñés.

