Un Deportivo pasado de revoluciones

No termina de encontrar el Deportivo la mezcla exacta entre precisión y velocidad en su juego ofensivo. El cuadro coruñés busca el equilibrio con balón para fusionar la valentía que exige combinar cerca del área propia con la pausa imprescindible para no precipitarse encontrar el momento exacto en el que acelerar en campo rival.

Con la llegada de Riki Rodríguez y los constantes descensos de Mario Soriano a la base del juego, ha mejorado en la primera de estas facetas el bloque dirigido por Antonio Hidalgo. Y eso que en algunos momentos de sus partidos acaba apostando por un balón directo con fecha de regreso tan garantizada como cercana. Sin embargo, cuando el equipo crece en esta faceta de cocción a fuego lento para ir construyendo con sentido, no termina de darle coherencia a la edificación final. Puede establecer bien los cimientos, pero se precipita a la hora de instalar el tejado. Siempre falla algo.

El mal lo volvió a padecer una vez más en una gran parte del encuentro contra la Real Sociedad B, en el que el equipo no maduró lo suficiente sus jugadas. Progresó bien, pero en cuanto se vio con espacios, le entró la prisa por finalizar.

El mejor ejemplo de esta ansiedad fueron los 25 centros ejecutados por un conjunto que ni se prodiga demasiado en este tipo de envíos exteriores al área, ni dispone de grandes especialistas en el remate. Es cierto que la fórmula le valió para encontrar los dos primeros goles. Pero no lo es menos que dichos tantos llegaron precedidos de concesiones de un filial bisoño defendiendo el área y difíciles de replicar en cualquier otro partido.

Pese a ello, fue también el centro lateral el que acabó ayudando al Dépor a hundir a un enemigo que ya jugaba por aquel entonces con un futbolista menos. Sin embargo, ese tipo de situaciones ya llegaron a partir de una circulación de balón mucho más coherente, que permitió que el equipo percutiese a base de esas acciones por la izquierda, pero también encontrase otro camino a partir de la asociación en el perfil diestro.

Por eso, Antonio Hidalgo no dudó en ensalzar la actuación el pasado viernes en rueda de prensa. “Debemos saber cómo atacar esas situaciones de espalda cuando el rival se te encierra. Es cierto que estábamos con un jugador más el otro día, pero fue de los partidos que más pausa tuvimos, siendo capaces de llevar el balón de lado a lado, picando intervalos, sacando centros, con situaciones de gente dentro del área... Tenemos que aprender de eso y darle vueltas”, apuntó el titular del banquillo herculino.

Paciencia

Previamente, el técnico de Granollers había metido el bisturí a la cuestión de la calma ofensiva, en una de esas intervenciones brillantes con las que expone cuestiones del juego pero que, quizá por recelo a mostrar sus cartas al resto de rivales, se empeña en demasiadas ocasiones en no desarrollar: “Siempre hay que darle vueltas acerca de cómo queremos jugar los partidos y qué rival tenemos delante. Cómo plantearlos. Sabemos que tenemos que dar un paso adelante en ese juego, sobre todo cuando nos ponemos en campo rival. Hay que tener esa pausa. Somos un equipo que quiere terminar demasiado rápido situaciones y hay que tener algo más de pausa”.

Precisamente esa paciencia la acabó encontrando el combinado blanquiazul cuando el cronómetro le estrangulaba en Zubieta. Y quizá el premio final acabe siendo el estímulo condicionado que genere la respuesta deseada, cual experimento de Pávlov.

Aunque lo visto en San Sebastián, condicionado como el propio Hidalgo reconoció por la superioridad numérica, no fue sino una reminiscencia de algunos grandes momentos que el Dépor ha tenido con balón.

El recuerdo de Granada

Quizá el más lejano pero más recordado fue aquel de la primera jornada, precisamente contra el Granada, rival mañana (21.00 horas). En ese duelo inicial de agosto, el colectivo blanquiazul dibujó aquella maravillosa jugada coral de 74 segundos y 26 pases entre nueve jugadores que terminó en el 0-1 a remate de Soriano tras pase de Eddahchouri y aceleración previa de Cruz y Yeremay.

Aquel tanto fue el techo de un Deportivo que, desde entonces, ha ido dejando momentos sueltos de brillantez asociativa y control, como el encuentro en Mendizorroza ante el Mirandés, la visita al Albacete y la primera media hora del encuentro de vuelta, el partido de Riazor contra el Cádiz o el choque disputado en Almería.

Entre medias, muchos encuentros en los que el Deportivo renunció a esa tendencia asociativa u otros en los que la querencia de sus futbolistas más talentosos por el vértigo —es el más productivo al contragolpe— le llevó a jugar precipitado y a no transformar sus buenas maneras previas en situaciones de peligro real.

No es de extrañar que el Deportivo sea el cuarto equipo con más pases y el tercero que más pases acertados promedia, pero el vigésimo en cuanto al porcentaje de pases propios producidos en campo contrario (51,03%). El Deportivo no termina de encontrar el sosiego una vez supera el ecuador. Vive pasado de revoluciones y es esa prisa la que, sin darse cuenta, le mata lentamente. Un Granada que estresa la salida de balón volverá a poner a prueba el inicio de juego blanquiazul, pero también el sosiego cerca del área contraria existan o no espacios para correr.