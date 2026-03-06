Mi cuenta

Pacheta: "No firmo empatar en Riazor"

El técnico del Granada se reencontrará con Stoichkov, al que califica como "un gran jugador y que tiene talento"

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
06/03/2026 14:13
Pacheta durante un partido con el Granada de esta temporada
Pacheta durante un partido con el Granada de esta temporada
LaLiga Hypermotion
José Rojo Martín, 'Pacheta', el técnico del Granada, rival del Deportivo este domingo en Riazor, asegura que su equipo irá a por los tres puntos y que no especulará con el resultado, a pesar de que el cuadro nazarí suma dos derrotas seguidas (ante Ceuta y Málaga). 

Empate. "No firmo empatar allí, aunque luego veamos cómo va el partido. Jamás lo haré, no cabe en mi cabeza. Mi planteamiento pasa por ganar". 

Derrotas en las dos últimas salidas, ante Leganés y Ceuta. "Llevamos muchos meses mereciendo más puntos de los que sacamos, porque generamos más ocasiones que el rival, y seguiré defendiéndolo mientras siga siendo así. Aun así, algo tenemos que cambiar para que nos salgan de cara los partidos sin dudar que el camino fuera correcto para ganar; hay que tener mucho cuidado con esa evaluación cuando no ganas. Solamente nos metieron en nuestra área el Málaga en Los Cármenes, aun sin tirar a portería en esos minutos con el valor que eso tiene, y el Racing en Santander".

Cómo ve al Deportivo.  "El rival me preocupa siempre, pero más mi equipo dentro de la balanza. Dedico más tiempo a preparar mi equipo que al análisis del rival, aunque hagamos informes analíticos y precisos bajo mi supervisión. Intentaremos minimizar los detalles que más me preocupan, con futbolistas muy buenos, pero pondremos en marcha nuestro trabajo". 

Los jugadores del Dépor celebran el segundo gol ante el Albacete

El Deportivo encara el último tercio del maratón de Segunda a ritmo de podio

Debut de Pacheta el curso pasado en Riazor con el Granada (2-3). "Los dos equipos somos distintos, como las circunstancias, incluso en la clasificación. Siempre es un verdadero placer ir a Riazor, un campo con muy buen ambiente para grandes partidos. Es muy chulo jugar con tanta gente".

Stoichkov. "Es un gran jugador, pero ahora está allí aunque tenga que volver. Cada uno defenderá sus intereses. Tiene talento y sabemos lo que puede hacer, pero tengo que preocuparme de lo mío. Le deseo lo mejor, como al Deportivo".

Enfermería. "Sergio (Ruiz) llegará seguro, ya veremos si de inicio o no, y Rubén está en duda, como Pablo (Sáenz) y Moha (Bouldini); y también anda con molestias Astralaga. Ni Pedro (Alemañ) ni Pau (Casadesús) estarán".

Varias lesiones seguidas en la medular. "Le damos muchas vueltas a todo esto. Igual que no tuvimos lesiones durante muchos meses y alabábamos a los miembros de mi cuerpo técnico y a los servicios médicos, tengo que seguir haciéndolo. Es casualidad, porque por carga no es; si un futbolista profesional no puede jugar de domingo en domingo, tenemos un lío. Hay jugadores internacionales que pasan de los 60 partidos a la temporada; eso sí que es una locura. Sí que nos alerta de las razones tras este tipo de lesiones y lo investigamos, aunque no hay una causalidad respecto a los laterales o los extremos. A veces pasa por lo que les rodea muy particularmente, porque Pedro (Alemañ) y Rubén (Alcaraz) vienen arrastrando molestias en otro tipo y quizás fuera por protegerse y Sergio (Ruiz) viene de la gripe. Nos inquieta y nos preocupa, claro que sí, porque son tres futbolistas muy importantes. Habrá que pensar en los que tenemos sanos".

