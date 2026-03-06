Hidalgo alaba la profesionalidad de los jugadores del Deportivo: "Los ves sin camiseta y son un espectáculo"

Antonio Hidalgo, en el banquillo de Riazor en el inicio del Dépor-Cádiz Patricia G. Fraga

Antonio Hidalgo ve al Deportivo en un buen momento. La competición entra ya en el último tercio, con el partido del Granada (domingo, 21.00 horas) y el técnico blanquiazul recalcó que ve a un grupo "ilusionado, convencido y compacto", algo que es "clave" a estas alturas de temporada. Asimismo, preguntado por Mario Soriano y su profesionalidad, extendió esa pasión por su trabajo a todo el colectivo: "El fútbol ha cambiado muchísimo. Yo no me cuidaba ni la mitad que ellos. Los ves sin camiseta y son un espectáculo".

Cambios. "Vamos a intentar ver la situación del equipo, qué rival tenemos enfrente. Es un rival con muchísima energía, con bandas muy poderosas, que siempre hacen una presión alta y te ponen en muchos problemas. Vamos a intentar buscar matices a la idea y a ver qué camino cogemos".

Sin cláusulas del miedo. "Para mí es una gran noticia poder contar con 'Stoi' en estos momentos. Encima, viene de hacer gol la semana pasada y le va a dar ese plus de confianza".

El partido. "El Granada es un equipo con una intensidad altísima, con una presión alta muy, muy grande. Tiene muy buenos jugadores, pero no han encontrado esa racha de resultados que les coloque más arriba, en una zona más tranquila. La habían tenido, pero alguna derrota últimamente les ha hecho bajar alguna posición en la clasificación. Creo que será un partido muy igualado, de muchísima intensidad y concentración. Hay que saber por dónde tenemos que ir. Será un partido disputado".

El centro del campo del Granada, en cuadro. "Están teniendo problemas ahí en el centro del campo. Sergio (Ruiz) está entrenando en los últimos días y no tienen mucha cantidad de jugadores en esa zona. En la primera vuelta jugó Trigueros, pero es cierto que está participando algo menos. Veremos qué decide el míster del Granada. ¿Izan? Es un futbolista que yo descubrí analizando al Sabadell (para la Copa). En el análisis del Sabadell vi un partido contra el Europa y ahí le vi con muchas maneras. Es un buen jugador, con mucho ritmo y muy dinámico. Un interior de toda la vida. Ha sido una irrupción muy sorprendente".

Reforzado por los mensajes de los futbolistas. "Al final, sabemos que tenemos un gran grupo humano y la dificultad que tenemos, dónde estamos y la exigencia que hay. Normalmente, siempre salen jugadores que vienen participando, que vienen siendo protagonistas en los partidos. Pero tenemos gente que no está teniendo minutos y viene empujando increíble, ayudando a la cohesión y aceptando roles. Creo que eso es muy importante para el devenir, sobre todo cuando las cosas puedan torcerse un poco".

Su momento de más inquietud en el Dépor. "La exigencia es máxima y así nos lo hacen sentir. Son momentos en los que hay que seguir empujando, creyendo en la idea. Sabemos que estamos en un club con una historia grande detrás, que te marca una exigencia diaria. Así lo tenemos que reconocer los que estamos en este lado y así me lo tomo. Es un aprendizaje de saber que el público y la gente demanda una exigencia alta en A Coruña. A partir de ahí, seguir empujando".

Cómo gestionar la presión y la diferencia entre el Dépor y clubes que pelean por el descenso. "Son situaciones diferentes. Todo va en la dimensión del club. La dimensión del Dépor es enorme. Históricamente, es así. La exigencia es máxima. A partir de ahí, son situaciones totalmente diferentes. En una estás luchando por conseguir un ascenso y en otra, por mantener la categoría. En las dos situaciones tienes presión, pero la diferencia es la dimensión del club. Estamos en un club grande y hay que aceptar la exigencia máxima que te pone el público".

Los puntos de mejora para colmar las exigencias. "La exigencia también viene por parte de ganar y cómo hacerlo. Es lo que demanda el público. Cuando lo demanda la gente, hay que aceptarlo y escuchar. Evidentemente, al final todo tiene que tener un equilibrio. El otro día hubo momentos en la primera parte en los que estábamos demasiado desajustados en la primera línea de presión y eso hace que, sin crearte demasiadas ocasiones la Real B, tengamos todos una sensación de zozobra. Ese ida y vuelta... no somos un equipo muy presionante, que podamos tener ese primer robo".

"Siempre hay que darle vueltas acerca de cómo queremos jugar los partidos y qué rival tenemos delante. Cómo plantearlos. Sabemos que tenemos que dar un paso adelante en ese juego, sobre todo cuando nos ponemos en campo rival. Hay que tener esa pausa. Somos un equipo que quiere terminar demasiado rápido situaciones y hay que tener algo más de pausa. También debemos saber cómo atacar esas situaciones de espalda cuando el rival se te encierra. Es cierto que estábamos con un jugador más el otro día, pero fue de los partidos que más pausa tuvimos, siendo capaces de llevar el balón de lado a lado, picando intervalos, sacando centros, con situaciones de gente dentro del área... Tenemos que aprender de eso y darle vueltas. Eso hacemos".

Cambios. "Soy un entrenador al que le gusta que todo el mundo se pueda sentir partícipe. No concibo plantillas en las que haya muchos jugadores que no participen nunca. No tiene sentido. Siempre he abogado por plantillas más reducidas para que todo el mundo pueda tener esa posibilidad de jugar porque eso aumenta la competitividad. A partir de ahí, todos son susceptibles de poder entrar en el once. Vamos a ver las posibilidades que tenemos. Cuando los jugadores entran y lo hacen bien, sus posibilidades aumentan. Veremos qué decidimos".

Barcia. "Dani fue muy importante, sobre todo al principio de la temporada. Ha dejado de tener minutos porque en las últimas jornadas han ido participando otros compañeros en esa posición. Él está entrenando bien, preparado. El otro día, Arnau (Comas) salió al campo a muy buen nivel después de mucho tiempo sin jugar. Eso habla muy bien del jugador, que está preparado para cuando le llegue la oportunidad. Dani tiene que estar igualmente preparado para cuando le pueda llegar".

La irrupción de Bil. "Llevamos todo el año intentando que la idea del club, que es cantera, pueda casar con el filial peleando por lo máximo. La situación de Bil y el gol del otro día va a ser un chute de energía para él. Es un chico excepcional y está viviendo la profesión. Tiene muchísimas ganas y mete competencia a la gente de arriba. Eso es una gran noticia para todos".

Mario y sus rutinas para jugarlo todo. "El fútbol de cuando yo jugaba a ahora ha cambiado muchísimo. Yo no me cuidaba ni la mitad de lo que se cuidan ellos. Tú les ves sin camiseta y son un espectáculo todos, la verdad. En el trabajo invisible, fuera del terreno de juego, Mario es una persona que va muy al límite y al detalle. Y eso influye. Es de los jugadores que más minutos tiene y le cuidamos en el día a día porque sabemos que van pasando los meses y la carga de minutos en las piernas es alta. Lo vemos bien, contento. Ese ritmo y esa tranquilidad que nos da con balón nos hace muchísimo. Lo seguiremos cuidando al máximo".

El aporte de los veteranos pese a no jugar. "No solo son Escudero y Ximo. Germán está participando prácticamente nada desde el día de Copa, Cristian tres cuartas partes de lo mismo, Gragera y Barcia igual... Son gente que están aceptando el rol y aportando muchísimo. Hago mucho hincapié en el aporte de los veteranos. Están anteponiendo lo grupal a lo individual y eso nos da muchísimo. El jugador eso lo nota y estoy contento por cómo estamos gestionando eso".

Cómo llega el equipo a la recta final. "Con ilusión. Estamos muy bien posicionados. Sabemos que hay cosas que pulir y que mejorar. Veo al grupo muy ilusionado, convencido y compacto, que es lo importante a estas alturas".