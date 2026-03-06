Helton Leite cambia de club siete meses después de fichar por el Fortaleza y jugará en segunda división

Helton Leite, durante un partido Instagram: @heltonleite77

No ha durado demasiado la experiencia de Helton Leite en el Fortaleza, club por el que dejó el Deportivo el pasado mes de agosto. Tan solo siete meses después de abandonar la entidad coruñesa, el portero brasileño encuentra un nuevo destino en su país: el Vila Nova Futebol Clube de Goiana.

De este modo, el cancerbero de Belo Horizonte jugará en la segunda división de su país, el Campeonato Brasileiro Série B. A esa categoría descendió con el Fortaleza, club por el que fichó ante los problemas que el equipo tenía en la portería y que le ofrecía la oportunidad de jugar la Copa Libertadores.

O PAREDÃO CHEGOU! Helton Leite é do VILA! ✍️



O goleiro chega para o Tigrão com contrato para reforçar a nossa meta em 2026.



Recentemente, na última temporada, o atleta defendeu o Fortaleza na Série A e o Deportivo La Coruña na Espanha, onde foi titular absoluto atuando em 37… pic.twitter.com/8hLC0LTjWr — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) March 5, 2026

Así, Leite debutó en la máxima competición continental de Sudamérica, pero su equipo cayó en las eliminatorias. Fue a las primeras de cambio, en octavos de final, contra Vélez Sarsfield. Tras esa eliminación llegó el descenso en el campeonato regular, que ahora culmina con una salida del portero de 35 años.

El Vila Nova viene de ser decimotercero en Serie B y nunca ha jugado en la máxima categoría del país.