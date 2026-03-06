Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Helton Leite cambia de club siete meses después de fichar por el Fortaleza y jugará en segunda división

Debutó en la Libertadores, descendió y ahora inicia una nueva aventura en Goiana

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
06/03/2026 12:52
Helton Leite, durante un partido
Helton Leite, durante un partido
Instagram: @heltonleite77
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

No ha durado demasiado la experiencia de Helton Leite en el Fortaleza, club por el que dejó el Deportivo el pasado mes de agosto. Tan solo siete meses después de abandonar la entidad coruñesa, el portero brasileño encuentra un nuevo destino en su país: el Vila Nova Futebol Clube de Goiana.

De este modo, el cancerbero de Belo Horizonte jugará en la segunda división de su país, el Campeonato Brasileiro Série B. A esa categoría descendió con el Fortaleza, club por el que fichó ante los problemas que el equipo tenía en la portería y que le ofrecía la oportunidad de jugar la Copa Libertadores.

Así, Leite debutó en la máxima competición continental de Sudamérica, pero su equipo cayó en las eliminatorias. Fue a las primeras de cambio, en octavos de final, contra Vélez Sarsfield. Tras esa eliminación llegó el descenso en el campeonato regular, que ahora culmina con una salida del portero de 35 años.

El Vila Nova viene de ser decimotercero en Serie B y nunca ha jugado en la máxima categoría del país.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Pacheta durante un partido con el Granada de esta temporada

Pacheta: "No firmo empatar en Riazor"
Zeltia Regueiro
Helton Leite, durante un partido

Helton Leite cambia de club siete meses después de fichar por el Fortaleza y jugará en segunda división
Xurxo Gómez
Quagliata, en el Deportivo-Ceuta

El Deportivo vuelve a lo retro: jugará en Huesca con una camiseta inspirada en un modelo antiguo
Xurxo Gómez
Antonio Hidalgo, en el banquillo de Riazor en el inicio del Dépor-Cádiz

Hidalgo alaba la profesionalidad de los jugadores del Deportivo: "Los ves sin camiseta y son un espectáculo"
Xurxo Gómez