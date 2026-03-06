El pubis frena Yeremay, sin fecha concreta de regreso: "Ha hecho un sacrificio enorme desde hace meses"

Yeremay Hernández, en el banquillo durante el Deportivo-Mallorca Quintana

Calma absoluta con Yeremay Hernández. El pubis del extremo canario ha dicho 'basta' y el Deportivo prioriza la recuperación completa del jugador antes que seguir forzando la situación. Tanto que no hay una fecha concreta para el regreso al verde del '10'. Así lo reconoció el técnico del primer equipo, Antonio Hidalgo, durante la rueda de prensa celebrada en la mañana de este viernes en Abegondo.

"Lo de Yere es un proceso que he ido contando durante toda la temporada. Él viene arrastrando unas molestias de pubis desde hace tiempo y el otro día, en el partido en casa, ya se le acrecentó un poco y se le localizó un poco más en el aductor. Él sigue con esas molestias. Vamos a ver ese tiempo de recuperación cómo es. Intentaremos que sea lo menos posible y que tenga buenas sensaciones. No es nada grave en este momento, pero tenemos que ir cuidando esas situaciones. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Vamos a ver esa evolución", reconoció el preparador catalán.

Hidalgo continuó desarrollando el caso: "Son lesiones en las que hay que tener calma y estar encima. Yere está haciendo un gran esfuerzo desde hace mucho tiempo. Lo estamos cuidando al máximo y haciendo todo lo posible para que su dolencia sea la mínima y para que cuando él esté al 100% pueda rendir al mejor nivel. Ahora está en ese proceso de readaptación y los días de descanso le van a venir bien. Vamos a intentar que para la parte final pueda estar a tope".

Preguntado por los plazos del regreso, el titular del banquillo quiso mantener la precaución: "No tenemos una fecha concreta. Me gustaría tenerla porque eso significaría que lo tendríamos pronto de vuelta. Él poco a poco va teniendo mejores sensaciones que la semana pasada, que eso es importante. Ha tenido esos días de parón y vamos a intentar que sea limpio de todo. Es una dolencia difícil de tratar. Pero lo repito: ha hecho un sacrificio enorme desde hace meses y estoy contento por ese sufrimiento porque le va a ayudar en su evolución como futbolista".

En este sentido, Hidalgo fue cuestionado por si un futbolista con las condiciones específicas del extremo nacido en Gran Canaria tiene más limitaciones por esa lesión que afecta a la estabilidad y los cambios de dirección y frenadas: "Sé que en ese tipo de futbolistas, con su punta de velocidad, su chispa y su arranque es clave. Es una dolencia que puede ser incluso incapacitante y desde luego limitante. Yo estoy operado de pubis y sé lo que es la lesión. Pero él está en un grado que lo tenemos controlado. Lo estamos cuidando al máximo y vamos a hacer todo lo posible porque estas molestias desaparezcan".

Por último, preguntado por cómo está el joven de 23 años a nivel mental, Hidalgo especificó: "Veo a Yeremay bien. Está contento, animado. Preparado para poder recuperarse lo antes posible. Ahora que hemos podido tener esos días de parón con la sanción, aprovechar para ponerlo a punto. Está tranquilo y trabajando con la máxima dedicación".