Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Deportivo vuelve a lo retro: jugará en Huesca con una camiseta inspirada en un modelo antiguo

La elástica será presentada el 19 de marzo en Madrid

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
06/03/2026 12:32
Quagliata, en el Deportivo-Ceuta
Quagliata, en el Deportivo-Ceuta
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Deportivo no se baja de la moda retro. Después de que en el pasado mes de noviembre el primer equipo vistiese una camiseta inspirada en el primer modelo Kombat de Kappa para celebrar los 25 años del emblemático diseño, el conjunto herculino volverá a vestir una elástica inspirada en el pasado.

Será en el encuentro de la jornada 35 de la Liga Hypermotion, en la que el combinado deportivista visitará El Alcoraz para medirse al Huesca, dentro de la Jornada Retro impulsada por LaLiga.

Mella ante un anuncio de Kappa en el estadio

El Dépor vestirá Nike la próxima temporada

Más información

"LALIGA celebrará del 10 al 13 de abril de 2026 la primera Jornada Retro de su historia, una acción inédita en el fútbol profesional europeo en la que 38 clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF", explica la patronal en su comunicado. Además, las retransmisiones incorporarán grafismos adaptados al estilo retro, "con una identidad visual específica que trasladará esta narrativa al entorno televisivo y digital".

Las equipaciones de los 16 equipos de Primera (Madrid, Barça, Rayo y Getafe no entran) y los 22 de Segunda serán presentadas el jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid (la Gran Semana de la Moda Española), "llevando el legado del fútbol español a uno de los principales escaparates internacionales de la industria creativa". "Una unión natural entre fútbol y moda que trasciende el terreno de juego y sitúa la identidad de los clubes en el centro de la conversación cultural", apunta LaLiga.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Pacheta durante un partido con el Granada de esta temporada

Pacheta: "No firmo empatar en Riazor"
Zeltia Regueiro
Helton Leite, durante un partido

Helton Leite cambia de club siete meses después de fichar por el Fortaleza y jugará en segunda división
Xurxo Gómez
Quagliata, en el Deportivo-Ceuta

El Deportivo vuelve a lo retro: jugará en Huesca con una camiseta inspirada en un modelo antiguo
Xurxo Gómez
Antonio Hidalgo, en el banquillo de Riazor en el inicio del Dépor-Cádiz

Hidalgo alaba la profesionalidad de los jugadores del Deportivo: "Los ves sin camiseta y son un espectáculo"
Xurxo Gómez