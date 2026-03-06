El Deportivo vuelve a lo retro: jugará en Huesca con una camiseta inspirada en un modelo antiguo

Quagliata, en el Deportivo-Ceuta Patricia G. Fraga

El Deportivo no se baja de la moda retro. Después de que en el pasado mes de noviembre el primer equipo vistiese una camiseta inspirada en el primer modelo Kombat de Kappa para celebrar los 25 años del emblemático diseño, el conjunto herculino volverá a vestir una elástica inspirada en el pasado.

Será en el encuentro de la jornada 35 de la Liga Hypermotion, en la que el combinado deportivista visitará El Alcoraz para medirse al Huesca, dentro de la Jornada Retro impulsada por LaLiga.

"LALIGA celebrará del 10 al 13 de abril de 2026 la primera Jornada Retro de su historia, una acción inédita en el fútbol profesional europeo en la que 38 clubes de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado, acompañados también por los árbitros, que vestirán un diseño especial a través del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF", explica la patronal en su comunicado. Además, las retransmisiones incorporarán grafismos adaptados al estilo retro, "con una identidad visual específica que trasladará esta narrativa al entorno televisivo y digital".

Las equipaciones de los 16 equipos de Primera (Madrid, Barça, Rayo y Getafe no entran) y los 22 de Segunda serán presentadas el jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid (la Gran Semana de la Moda Española), "llevando el legado del fútbol español a uno de los principales escaparates internacionales de la industria creativa". "Una unión natural entre fútbol y moda que trasciende el terreno de juego y sitúa la identidad de los clubes en el centro de la conversación cultural", apunta LaLiga.