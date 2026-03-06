Mi cuenta

El Dépor, una pasión turca que se viraliza

En los últimos días, varias cuentas del país otomano han dedicado publicaciones al equipo coruñés y al apodo de "turcos" con el que se llama a los blanquiazules

Esther Durán
06/03/2026 15:22
Banderas turcas en medio de aficionados del Dépor
Banderas turcas en medio de aficionados del Dépor
@turklendikkk
El Deportivo despierta pasiones en Turquía y una fiebre de deportivismo inunda las redes sociales del país otomano. En los últimos días, varias cuentas del país han dedicado publicaciones en la red social 'X' (antes Twitter) dedicadas al Dépor, a su historia y al hecho de que las banderas turcas sean habituales entre la afición blanquiazul. En varios tuits, seguidores turcos explican el porqué de estas banderas. 

"Durante las guerras por el dominio del Mediterráneo, los jóvenes gallegos apoyaron a Barbarroja Hayrettin Pachá y a los turcos. Los vigueses, ciudad rival, no aceptaron este apoyo y, considerándolo una traición, apodaron a los coruñeses turcos. Por eso, los aficionados del Deportivo de La Coruña en España muestran la bandera turca en cada partido y están orgullosos de este apodo que se les ha otorgado", reza el tuit. 

"¡UN EQUIPO TURCO EN ESPAÑA! Durante su dominio sobre el Mediterráneo, Barbarroja Hayrettin Pachá llegó a la costa española. En ese momento, los valientes jóvenes de Galicia, una región reconocida por su valor en España, le brindaron un gran apoyo. Los habitantes de la vecina ciudad celta de Vigo, que no pudieron aceptar esta colaboración, apodaron a La Coruña "los Turcos" por su asociación con los turcos. ¡DEPORTIVO LA CORUÑA ''EL TURCO''!, dice el tuit.

"Aficionados del Dépor celebran con banderas turcas", puede leerse en el post. El Dépor ha recogido el guante y subió a redes un post con imágenes de la sesión del trabajo con un texto en turco: "Le dedicamos el entrenamiento a nuestros amigos turcos" 

Un guiño del equipo blanquiazul a Turquía, que celebra que en este córner del Atlántico se muestre con orgullo su bandera en las gradas del estadio de Riazor. El Dépor, además, contó en los últimos tiempos con jugadores turcos en sus filas, como Emre Çolak, que estuvo en dos etapas en la entidad blanquiazul (2016-2018 y 2019-2020). 

