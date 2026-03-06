El Dépor, ante la barrera de las tres seguidas en Riazor

Los jugadores del Dépor celebran la victoria (2-1) sobre el Albacete en Riazor Patricia G. Fraga

Enlazar tres victorias consecutivas en Riazor puede parecer, de antemano, un objetivo accesible para el Dépor. Sin embargo, se trata de un reto que se le resiste al cuadro blanquiazul desde su retorno al fútbol profesional. El equipo de Antonio Hidalgo afrontará, frente al Granada, su tercer intento de derribar el techo, después de que se le atragantara en las dos tentativas anteriores de esta temporada.

Muy pronto encadenó el conjunto herculino dos victorias como local durante la Liga 2025-26. Fue en el segundo y el tercer partido del curso que los blanquiazules disputaron en Riazor, tras el 0-0 contra el Burgos de la segunda jornada.

En la cuarta cita de la competición, la escuadra coruñesa se impuso al Sporting (1-0) con un gol de Dani Barcia en el minuto 89. De esta forma, la escuadra de Hidalgo ganó su primer duelo en casa. Fue el pasado 6 de septiembre.

Trece días después, Mella, con un doblete, lideró la goleada sobre el Huesca (4-0), que se inició con un gol de Álvaro Carrillo en propia puerta a los ocho minutos y el broche que puso Eddahchouri en el 76. Fue la segunda victoria seguida en Riazor, un desafío que el equipo blanquiazul fue incapaz de conseguir durante toda la campaña 2024-25, en su retorno a la Segunda División. Esa primera temporada de las dos que encadena el Dépor en la categoría de plata, los coruñeses solo ganaron seis partidos en su campo, pero ninguno de manera consecutiva.

En el presente curso, el bloque de Antonio Hidalgo apenas tardó tres encuentros en conseguirlo. Sin embargo, no pudo añadir ese tercer triunfo seguido en Riazor, ya que el Almería lo impidió el 4 de octubre (1-1). Bonini adelantó a los andaluces en el minuto 23 y Yeremay rescató un punto en el 62, tras una asistencia de Eddahchouri.

Segunda serie

Ese empate contra el conjunto andaluz, al que siguió un nuevo choque finalizado en tablas en tierras herculinas, contra el Valladolid (1-1), precedió a una nueva serie de dos victorias consecutivas como local del conjunto deportivista.

La Cultural Leonesa, sin el cedido por el Deportivo Luis Chacón por la cláusula del miedo, concedió demasiadas facilidades a los blanquiazules y lo pagó con una abultada derrota (3-0). Eddahchouri, con un doblete, y Mario Soriano materializaron el triunfo del bloque herculino el 8 de noviembre.

El siguiente adversario que visitó Riazor fue el Ceuta, quien también mordió el polvo quince días después (2-1).Yeremay, en el minuto 40, y Stoichkov, en el 63, sellaron la cuarta victoria del Deportivo en su campo durante la presente campaña.

Esos dos triunfos seguidos en casa coincidieron con la mejor racha del conjunto de Hidalgo en lo que va de campeonato, que sumó los tres puntos durante cinco jornadas consecutivas. La serie se inició con un 0-2 en Zaragoza, al que siguió el 3-0 sobre la Cultural Leonesa, un 1-3 en Córdoba, el partido ganado frente al Ceuta y un 0-2 en Albacete seis días después.

El Castellón visitó Riazor el 7 de diciembre, en un compromiso en el que la nave blanquiazul buscaba su sexta jornada seguida ganando y su tercer triunfo consecutivo en casa.

Yeremay adelantó a los herculinos a los 32 minutos y todo apuntaba a un nuevo éxito, pero los orelluts arrollaron al equipo coruñés durante la última media hora con una diana de Doué, otra de Brignani y un tanto de Cipenga (1-3).

Esa derrota inició la peor racha de los blanquiazules como locales en lo que va de curso. Los coruñeses también perdieron su última cita de 2025 en Riazor, frente a la Real Sociedad B (0-3), y estrenaron 2026 en su feudo con un 2-2 contra el Cádiz y un 0-1 frente al Racing de Santander.

Los pupilos de Hidalgo rompieron la mala dinámica en casa el pasado 8 de febrero con un 2-1 sobre el Albacete, ante el que marcaron Yeremay y Javi Villar en propia puerta.

El Deportivo dio continuidad a ese buen resultado con la sexta victoria de la temporada en Riazor. Fue ante el Eibar (1-0), en un partido el que marcó Eddahchouri, Yeremay terminó expulsado y el mal juego del equipo provocó que, pese a los tres puntos, el ambiente fuera muy frío una vez que el árbitro pitó el final.

“No me gustó la energía después del partido ante el Eibar. Parecía que habíamos perdido y no puede ser. Estamos en una posición muy buena y cumpliendo el objetivo con creces”, dijo Hidalgo unos días después, en la previa del duelo con la Real Sociedad B en Zubieta.

El equipo se impuso al filial txuri-urdin y ahora retorna a Riazor con su tercera oportunidad de derribar ese techo de las tres seguidas en casa que desde su regreso a Segunda le resulta infranqueable.

Rachas pasadas

En la campaña 2023-24, la cuarta en el barro que culminó con el ascenso, el Dépor, entrenado por Imanol Idiakez, encadenó cinco triunfos en Riazor entre principios de enero e inicios de marzo de 2024.

Durante el curso 2019-20, que finalizó con el descenso a Segunda B, los coruñeses sumaron cuatro victorias consecutivas en casa, con Fernando Vázquez en el banquillo.