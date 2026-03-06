Rafael Lamelas, jefe de deportes del Diario Ideal, recuerda la época del SuperDépor y a Arsenio Iglesias y del equipo actual destaca la calidad individual de jugadores como Yeremay, duda para el partido entre Dépor y Granada de este domingo en Riazor. Ve a los herculinos favoritos ante un cuadro nazarí irregular en este curso, aunque ahora están en una posición más desahogada en la tabla.

Al hablar del Dépor, ¿cuál es el primer recuerdo que le viene a la mente?

Me acuerdo de Arsenio Iglesias y de aquel fenomenal equipo. Fue el primero que rompió, tras mucho tiempo, el estatus del Madrid y el Barcelona, y era el ejemplo de los modestos. Para los chicos de mi época se convirtió en una referencia. Rompió un poco las barreras y empezó a pelear con los mejores. Luego vendría el de Javier Irureta, mucho más prestigioso. Pero es el de Arsenio el que tengo en la cabeza: el de Mauro, Bebeto, Fran... Era algo impresionante.

¿A qué jugador destacaría?

Fran era magia, desarrolló su carrera en el Deportivo porque así lo quiso, pero hoy en día jugaría en cualquier equipo de talla mundial, de la Champions. Aunque para mí un futbolista que me parecía impresionante era Mauro Silva. Tuvo su carrera en la selección brasileña, fue campeón del mundo y no sé cuánto valdría en el fútbol de hoy en día. Era un jugador que tenía el campo en la cabeza y hacía maravillas. Y de generaciones posteriores tenemos a Juan Carlos Valerón, que ha sido una cosa impresionante y precursor de muchos futbolistas en nuestro país, a pesar de que tenía unas características diferentes. Era más alto comparado con los ‘bajitos’ que salieron después.

Volviendo al presente y al Dépor actual, ¿cómo ve al equipo en esta temporada?

Para empezar, creo que tiene a algunos de los mejores jugadores de la categoría. En segundo lugar, me parece que es un proyecto muy ambicioso porque cuenta con un respaldo económico extraordinario, que contrasta un poquito con las penurias que ha pasado en los últimos tiempos. Creo que eso al final, más pronto que tarde, le va a llevar a Primera División. Y tiene a Yeremay, que junto con Larrubia (Málaga) son los dos mejores jugadores de la categoría. Como decía antes de Fran, desde fuera se nos hace inexplicable que aguante tanto. No por desmerecer al Dépor, pero cualquier transatlántico querría tener a ese futbolista ahí en su proa, en su puente de mando. Es un jugador diferencial, imaginativo, con un regate espectacular, rápido y que tiene gol. Ojalá al Dépor le vaya muy bien, suba con él a Primera División y se mantenga allí.

Izan González se desmelena en el Granada Más información

Y sobre el rival de los blanquiazules este domingo, ¿cuál es la situación en el Granada?

El Granada está mal, no acaba de encontrar su punto de equilibrio. Hizo una apuesta económica enorme la temporada pasada para regresar a Primera División, con jugadores importantes, le salió mal y esto tiene una doble de lectura. Por un lado, le salió mal porque ni siquiera disputó el playoff de ascenso. Y por otro lado, no revalorizó a la mayor parte de su plantilla. No hizo lo que sí que logró el Almería, que obtuvo el desarrollo individual de varios futbolistas, como con la venta de Luis Suárez, y con eso ha podido generar un proyecto nuevo en esta temporada. En el ranking del límite salarial, con esta plantilla, el Granada es el que sale peor parado de todos. Está excedido todavía y tiene problemas de inscripción. Y eso, claro, te depara un Granada austero, que todavía tiene que reestructurarse para ajustar sus salarios a la categoría. Toda la temporada está siendo el reflejo de eso. Un equipo muy joven, que en algunos momentos ha sido capaz de todo, porque le ganó al Racing, por ejemplo, pero que luego ha sesteado bastante. Con algunos problemas defensivos y sobre todo muchos problemas de gol. Eso le mantiene en la parte baja, aunque ha cogido un poquito de colchón con respecto al descenso. Pero necesita sumar sí o sí.

Visto cómo llegan ambas escuadras al duelo, ¿qué partido espera en Riazor, donde al Dépor le está costando ganar este curso?

La presión a veces en estas circunstancias pasa factura. En ocasiones es contraproducente tener una afición tan fiel como la que tiene el Deportivo. Es una cosa que se ha mantenido incluso en la Primera Federación. Antonio Hidalgo también es un entrenador al que le gusta hacer un equipo táctico y es normal que muchas veces saque más puntos fuera que en casa. He visto los partidos del Deportivo y ha podido ganar en Riazor un montón de encuentros que se le han escapado. Tiene un ramillete ofensivo fenomenal, buenos jugadores en todas las líneas y yo te diría que es favorito este domingo. Lo que pasa es que el Granada es absolutamente imprevisible. Dependerá también si en el Deportivo llega Yeremay.

¿Qué equipos ve favoritos al ascenso?

Al Dépor lo veo ahí, no sé si en ascenso directo pero si jugando el playoff, igual que al Almería. Veo ahora mismo a Racing y Castellón un pelín por encima de los demás.