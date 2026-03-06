Mi cuenta

Aridane, ex del Almería, nuevo compañero del blanquiazul Kevin Sánchez en el Cartagena

El jugador estaba sin equipo desde su salida en enero del cuadro indálico, después de haber dado positivo tras sufrir un accidente de tráfico en diciembre de 2025

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
06/03/2026 22:04
Aridane, anunciado como nuevo jugador del Cartagena
Aridane, anunciado como nuevo jugador del Cartagena
@FCCartagena_efs
El delantero del Deportivo Kevin Sánchez , cedido en el Cartagena, tiene un nuevo compañero de equipo, que baja desde Segunda División hasta la Primera Federación. El central Aridane Hernández llega como agente libre, tras su salida en el pasado mercado de invierno del Almería. El jugador estaba sin equipo tras rescindir su contrato con la entidad después de que el pasado mes de diciembre sufriese un accidente de tráfico y posteriormente diese positivo en un control de alcoholemia. 

Martín Ochoa celebra su gol ante el Arenteiro

Martín Ochoa le da la puntilla a su exentrenador y hurga en la herida del Arenteiro

Más información

La entidad albinegra tenía una ficha libre, que aprovechaba para apuntalar una demarcación en la que únicamente tenía dos jugadores específicos: Rubén Serrano e Imanol Baz. La llegada del ex del Almería supone un acicate para la retaguardia del Cartagena. 

Kevin Sánchez celebra un gol con el Cartagena

Cambio de entrenador para Kevin Sánchez en el Cartagena

Más información

Aridane atesora una dilatada experiencia en nuestro fútbol. Después de militar en el Deportivo Alavés, CD Eldense y Cádiz CF en la desaparecida Segunda B y jugar en la categoría de plata con el cuadro gaditano, firmó en el Osasuna. En Pamplona estuvo seis temporadas, en las que logró el ascenso a Primera y posteriormente dos en el Rayo Vallecano, también en la máxima categoría del fútbol español. El pasado verano firmó en la UD Almería, pero no tuvo el protagonismo esperado y solo participó en siete partidos. Tras incidente de tráfico el club rescindió su contrato en el pasado mercado de invierno y desde entonces era agente libre. 

Desde la irrupción de Íñigo Vélez al banquillo albinegro, el Cartegena ha firmado dos triunfos  (Mucia y Sevilla Atlético) y un empate (Sabadell). A estos resultados se suma la victoria logrado ante al Marbella bajo la dirección de Raúl Guillén Saura, que estuvo como interino en el banquillo tras el despido de Javi Rey. Con el técnico vitoriano al frente, el Cartagena se mantiene en la sexta posición,a dos puntos de la zona de playoff de ascenso —marcada por el Villarreal B— y a nueve del Sabadell.

