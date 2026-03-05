Tosic, a la derecha, abrazado por un compañero durante un duelo con el Anorthosis este curso Anorthosis Famagusta Facebook

La vida del futbolista es corta y no es extraño que haya años aciagos, en los que los jugadores vivan momentos complicados, en forma de lesiones o debido a la falta de minutos. Pero también ofrece segundas oportunidades. Eso es lo que le ha ocurrido al defensa serbio y ex del Dépor Nemanja Tošić, que en en esta campaña 2025-2026 ha podido resarcirse del complicado curso en el equipo blanquiazul, en el que apenas tuvo ni continuidad ni apenas minutos.

Para muestra un dato. Desde que empezó 2026 el zaguero suma ya 720 minutos, doblando lo que jugó en el Deportivo entre febrero y mayo, tan solo 365 minutos ejerciendo de lateral izquierdo. Su nuevo equipo desde enero, el Anorthosis chipriota, le ha abierto las puertas de par en par. Y lo ha recolocado, en el eje de la zaga, como central. Su altura (1,89) es un valor añadido para salvaguardar la línea de atrás en su nuevo equipo. Tras la disputa de 24 jornadas es actualmente noveno en la primera chipriota con 28 puntos. Una competición que lidera el Omonia con 55 unidades en su casillero. Tošić fue anunciado el pasado 9 de enero y debutó el día 11 en el triunfo ante el Ethnikos (1-0).

Desde su debut acumula ya ocho encuentros disputados, todos íntegros y su bagaje es de cuatro victorias, dos empates y el mismo número de derrotas. A esto hay que sumar un partido de la Copa de Chipre, en la que su equipo cayó en segunda ronda ante el Apollon Limassol (2-0). No obstante, el Anorthosis no es su primer club en esta campaña, si no el tercero. Inició la 2025-2026 en Suiza. Tras su mala experiencia en el Deportivo regresó a Zurich y no fue convocado en ninguna de las seis primeras jornadas, lo que precipitó su cesión a mediados de septiembre a su país de origen, Serbia, para irse cedido al Cukaricki de la primera división.

Y en ese primer tramo del curso en las filas del combinado serbio su posición habitual fue la de lateral zurdo. Entre septiembre y diciembre disputó nueve partidos del torneo doméstico y 716 minutos de juego, con un balance de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas. Además participó en un encuentro de la Copa de Serbia, que perdió el Cukaricki en primera ronda ante el Borac Cacak en penaltis (6-3). Finalizado su préstamo y dejó definitivamente el Zurich, para fichar por el Anorthosis de Chipre.

Un buen momento para un jugador que no vivió la redención esperada en su primera aventura en España de la mano del Deportivo, a donde llegó en préstamo y con una opción de compra. El futbolista aterrizaba como último refuerzo de iniverno del club y con ilusiones renovadas, tras su salida como cedido del club helvético, donde no se encontraba cómodo. "Estoy preparado para jugar, estoy disponible físicamente, que es lo más importante. Quiero ser parte del equipo y sé que no estoy aquí para jugar todos los partidos. Estoy preparado para jugar cuando toque", decía en su presentación.

Poca presencia

Lo que seguramente no esperaba era tener tan poco protagonismo. Solo 365 minutos repartidos en siete duelos, cuatro de ellos como titular y tres como suplente. Sus números fueron de tres triunfos, dos tablas y el mismo número de derrotas. Después de debutar el 14 de febrero, como suplente, en la derrota contra el Eldense (2-0), en sustitución de Rafa Obrador, que sufrió un golpe de calor y el propio lateral reconoció que no fue su mejor encuentro. Tras su debut en el Pepico Amat estuvo más de un mes sin volver a competir. Fue de la partida de forma consecutiva en cuatro jornadas: en las victorias ante Racing de Ferrol (1-0) y Cádiz (0-1) y sendos empates con Mirandés (2-2) y Tenerife (0-0). Completó sus guarismos en el Dépor con nueve minutos en la jornada 38, en la victoria contra el Albacete (5-1) y siete en la derrota por la mínima ante el Zaragoza (0-1), ambos saliendo desde el banquillo.

El lateral izquierdo mostraba su faceta más camaleónica esa campaña en el Dépor, pero sin ninguna duda el día del partido contra el Cartagena (2-2) marcaba un punto de inflexión para Tošić. Pese a las bajas de Escudero y Obrador, Óscar Gilsanz optó por ubicar en el lateral izquierdo a Diego Villares y dejar al serbio en el banquillo. Una solución de emergencia para la banda izquierda, de la que habló en sala de prensa, aunque apelaba a que tenía que ser "paciente" y que su momento llegaría. . No sería el Dépor el destino en el que explotaría su potencial, pero sí lo está siendo Chipre y un Anorthosis que lo ha ubicado en el centro de la zaga y convertido en su líder de su defensa.