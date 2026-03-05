Se complica la presencia de Yeremay ante el Granada

Yeremay se lamenta, durante el Dépor-Eibar Quintana

La duda sobre la presencia de Yeremay ante el Granada el próximo domingo en Riazor (21.00 horas) se acrecienta, después de que este jueves el canario haya vuelto a ejercitarse al margen de sus compañeros, en la segunda sesión de la semana del Deportivo para preparar la visita del conjunto andaluz.

El '10' fue el único futbolista que no entró en la dinámica del grupo durante el entrenamiento de este jueves en Abegondo, según indicó el club blanquiazul.

El canario lleva sin trabajar con sus compañeros desde su expulsión frente al Eibar, en los instantes finales del encuentro, hace dos jornadas, que le impidió disputar el partido de la pasada semana contra la Real Sociedad B en Zubieta.

Tras aquel encuentro, Antonio Hidalgo explicó que la sanción de un partido por la cartulina roja le iba a "venir bien" a Yeremay para que "vayan a menos esas molestias, durante los quince días que van a pasar hasta que volvamos a jugar".

"Vamos a intentar cuidarlo, y esperamos que vayan a menos porque tenemos que dar ese paso en intensidad y energía para soportar esfuerzos, sobre todo en la primera línea de presión. No solo Yeremay, hay jugadores que están jugando al límite, es de valorar el esfuerzo que están haciendo e intentaremos recuperarlo de la mejor manera", comentó el estratega blanquiazul.

Las molestias que arrastra el extremo izquierdo en el aductor han llevado al cuerpo técnico a mimar al astro del equipo desde el pasado 21 de febrero, cuando jugó sus últimos minutos, frente al Eibar. Desde entonces, Yeremay no ha vuelto a participar en la dinámica de entrenamientos de la plantilla.

"Está todavía un poco tocado", manifestó su compañero Stoichkov el miércoles, durante la rueda de prensa que ofreció en Abegondo.

De esta forma, tan solo restan dos sesiones, la del viernes y el sábado, para que el '10' se pruebe de cara a la visita del Granada a Riazor. Todo apunta a que la incertidumbre se mantendrá hasta el día previo al partido contra la escuadra nazarí.

En caso de no poder jugar, sería la segunda jornada consecutiva que se perdería el futbolista más determinante del Deportivo, que fue titular en las primeras 27 jornadas de la Liga 2025-26 y que es el máximo goleador del equipo con diez tantos y también es el máximo asistente, empatado con Mario Soriano, con siete pases de gol.

Bil, Noé y Mane

Antonio Hidalgo tuvo a su disposición, durante el entrenamiento de este jueves, a los fabrilistas Bil Nsongo, que el pasado fin de semana se estrenó como goleador con el primer equipo, Noé Carrillo y Mane.

Se trató de una sesión básicamente táctica, en la que el cuerpo técnico dispuso, tras una activación, "un juego de posición, una tarea táctica y un partido en espacios amplios", según indicó el Deportivo.