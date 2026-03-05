Recuperar la solidez que aupó al Dépor al liderato, asignatura pendiente

Álvaro Ferllo defiende su portería ante el remate de Martón, del Eibar, en Riazor (1-0) Quintana

El 1-0 de hace dos semanas contra el Eibar en Riazor fue la excepción a una normalidad que regresó con el 2-3 en Zubieta la pasada jornada. Los dos goles encajados ante la Real Sociedad B confirmaron la fragilidad defensiva del equipo de Antonio Hidalgo en los doce últimos partidos de Liga, en los que solo ha sido capaz de mantener su portería a cero en dos ocasiones, el 16,7%, cuando en las 16 primeras jornadas del campeonato impidió que sus rivales le marcaran en seis encuentros, el 37,5%.

El cuadro herculino ha retomado la senda ganadora con los dos triunfos seguidos ante los eibarreses y el filial txuri-urdin, además de las cinco victorias que exhibe en los siete últimos compromisos de Segunda División. Sin embargo, en cuanto a fiabilidad defensiva, se encuentra muy lejos de los datos que exhibió hasta la jornada 16, su última como líder de la clasificación.

Tras la decimosexta cita del campeonato, el Deportivo era el segundo equipo menos goleado de la categoría de plata, con catorce tantos y una media de 0,8 dianas encajadas por partido.

Solo Las Palmas, que en aquel momento ocupaba el tercer puesto en la tabla con 29 puntos, había encajado menos goles que la escuadra blanquiazul. Los herculinos poseían la segunda mejor defensa de la categoría, virtud que fue clave para que consiguieran alcanzar el liderato de Segunda División, que perdieron a medida que se mostraron más vulnerables atrás.

En esas primeras 16 jornadas, la escuadra de Antonio Hidalgo mantuvo su portería imbatida frente al Burgos en Riazor (0-0), Sporting (1-0), Huesca (4-0), en Zaragoza (0-2), ante la Cultural Leonesa (3-0) y en Albacete (0-2).

Siete rivales fueron capaces de batir la meta blanquiazul, pero solo marcaron un gol: Granada (1-3), Mirandés (1-5), Eibar en Ipurua (1-1), Almería (1-1) y Valladolid en el estadio coruñés (1-1), Córdoba (1-3) y Ceuta (2-1). Solo tres le metieron más de un tanto al equipo de Hidalgo: Leganés (2-2) en Madrid, Málaga (3-0) y Racing (3-1).

El guion ha cambiado radicalmente en las doce últimas jornadas, en las que solo la Cultural (0-1) y el Eibar han sido incapaces de anotar frente al cuadro deportivista.

En los otros diez compromisos ligueros, el equipo herculino ha recibido 17 goles. De esta forma, es el octavo bloque que más tantos ha encajado en los doce últimos partidos de Segunda, con una media de 1,4 dianas por encuentro. El menos goleado es el Eibar, con ocho, y el que más, el Valladolid, con 24.

Castellón (1-3) y Real Sociedad B, en Riazor (0-3), firmaron tres goles ante el Dépor, mientras que el Cádiz (2-2), el Castellón en Castalia (2-0) y la Real B en Zubieta (2-3) traspasaron el arco blanquiazul en dos ocasiones.

Recuperar la solidez defensiva del principio es la asignatura pendiente desde este domingo contra el Granada.