El Dépor sigue innovando en las previas de Riazor: espectáculo de luces participativo ante el Granada

El Deportivo mantiene su empeño en ofrecerles a todos los aficionados que acuden a los partidos de Riazor la mejor experiencia posible. Y aunque las iniciativas no siempre son bien recibidas por todos, el club blanquiazul continúa innovando con acciones como la anunciada para la previa del duelo con el Granada este domingo, en el que pondrá en marcha un "espectáculo de luces participativo".

"Cada asiento será una chispa, y cada aficionado, una estrella. Riazor no solo será escenario de fútbol, sino de emoción compartida", anuncia la entidad herculina en su web oficial, en la que también pide la colaboración de los asistentes. En colaboración con Bualá, el Dépor pretende que el espectáculo esté sincronizado para recibir la salida de los jugadores al césped. Para ello, pide la colaboración de los asistentes, que podrán participar capturando un código QR que aparecerá en los marcadores del estadio.

"Los aficionados deberán escanear el QR o acceder al enlace y aceptar los permisos indicados de cámara. En el momento señalado, bastará con levantar el móvil (sin bloquear el dispositivo) para que la luz se active. Una vez iniciado el espectáculo, la linterna del dispositivo se encenderá y apagará al ritmo de la música, de manera totalmente sincronizada, formando parte de una coreografía colectiva que iluminará el estadio formando un mosaico de luz blanquiazul".