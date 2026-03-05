El conflicto entre Estados Unidos e Irán atrapa al exdeportivista Fabian Schar: "Han sido los días más aterradores de mi vida"

Fabian Schar en el hospital después de su lesión INSTAGRAM

El conflicto en Oriente Medio después de la ofensiva de Estados Unidos en Irán está marcando la actualidad del panorama mundial a todos los niveles. Por supuesto, también en el deportivo. Más allá de las competiciones que están pendientes de todo lo que sucede, un jugador con pasado en el Deportivo como Fabian Schär acaba de experimentar en primera persona las consecuencias de este tipo de situaciones: "Acabo de pasar los días más aterradores de mi vida".

El que fuera central blanquiazul se encontraba en el Golfo Pérsico recuperándose de una importante lesión de tobillo sufrida en enero. El Newcastle le dio permiso para ausentarse en esta primera fase de la rehabilitación y se vio atrapado después de que Irán respondiera atacando objetivos estratégicos en la zona: "Desafortunadamente, he experimentado de primera mano lo que está sucediendo en Oriente Medio. Estaba allí para mi rehabilitación y estoy feliz de haber podido encontrar una forma segura de volver a casa. Pero lo que he experimentado allí y lo que está sucediendo ahora es verdaderamente aterrador. Espero que la ayuda llegue a todos los que lo necesitan en esa zona", expresó en Instagram.

Según apunta The Sun, Schar ya está de regreso en Reino Unido, donde continuará su recuperación ya en las instalaciones del Newcastle, próximo rival del Barcelona en la Champions League. No participará en la eliminatoria el exdeportivista, cuyo regreso a los terrenos de juego no se espera hasta finales de abril.