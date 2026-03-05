Diego Calvo y el Mundial 2030 en Riazor: "Si queremos llegar a tiempo, habría que ponerse inmediatamente manos a la obra"

El conselleiro Diego Calvo y el Delegado del Gobierno Pedro Blanco en la reunión de este jueves XUNTA

Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, confirmó este jueves la presencia del gobierno gallego en la visita de la FIFA fijada el próximo 18 de marzo para el seguimiento del proyecto para que Riazor sea una de las sedes del Mundial 2030.

En declaraciones recogidas por la COPE, Calvo se mostró preocupado por la falta de novedades. "La verdad es que seguimos sin tener noticias. Pero lo que es noticia es que no tengamos noticia desde hace un montón de tiempo. No sabemos si ese fondo privado por fin se puede dar a conocer, después de esas reuniones o encuentros que ha mantenido el Ayuntamiento, y estamos a la espera de tener algún tipo de noticia por parte del Ayuntamiento, que es quien presentó la candidatura y dijo que tenía todos esos apoyos recabados. Cuando nos comuniquen, podremos manifestar nuestra opinión. Mientras tanto, lo único que podemos decir es que nos mantenemos en la misma postura que hemos tenido desde el primer día. Nosotros sí que no hemos variado nada y es que estamos dispuestos a colaborar. Que deberíamos colaborar, tanto ese fondo privado como las cuatro administraciones restantes. Y ahí nos van a encontrar siempre".

Al mismo tiempo, el conselleiro también apremió al gobierno municipal coruñés a comenzar a trabajar sin demora. "Creo que vamos con el tiempo justo. Creo que contar con cuatro años solo para remodelar el estadio es un tiempo que necesitamos. Todos sabemos cómo son las obras públicas, sobre todo las obras públicas de esta envergadura. Por tanto, si queremos llegar a tiempo, habría que ponerse inmediatamente manos a la obra".