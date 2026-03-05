Altimira golpea el balón durante el partido contra el Eibar de esta temporada en Riazor (1-0) Patricia G. Fraga

Adrià Altimira se mostró feliz por la victoria sobre la bocina ante la Real Sociedad (2-3), reconoció que sabía que en el Deportivo iban a tener presión, por la magnitud del club, elogió como Stoichkov la capacidad de Antonio Hidalgo y habló sobre su rol en el equipo, entre otras cuestiones, durante su comparecencia este jueves en la sala de prensa del Dépor Training Center de Abegondo.

Victoria ante la Real Sociedad B. "La victoria del último finde nos dio mucha fuerza, de la forma que fue, muy importante el seguir creyendo aunque el resultado no fuese a favor nuestro y estamos con ganas de seguir ganando".

Decisión de fichar por el Dépor. "No me arrepiento de nada de la decisión, tanto por los compañeros, como el staff, y estoy agradecido por el apoyo de todos, que se suma a la hora de dar el nivel y feliz a gusto".

Por fuera o por dentro como lateral. "Siempre me ha gustado combinar tanto por dentro como por fuera, porque a los rivales les pilla descolocados. También a escuchar al míster en lo que nos pide, que es importante".

La importancia del lateral en el Dépor. "Hay mil formas de jugar de lateral. Por dentro, por fuera, más corto o largo. Mil formas de adaptarse a esa posición y si lo haces en cualquier posición es positivo".

¿Qué le pide Hidalgo? "Cuando hay centro es importante llegar con mucha gente a área, porque te acerca al gol. Pero si no hay mucha gente en área también se puede jugar por dentro y hay que fijarse en eso. Hay diferentes formas de llegar a zonas de remate".

Yeremay. "Él está haciendo trabajo para mejorar en los problemas que tiene. Esperemos que esté disponible lo antes posible y que nos pueda ayudar".

Granada. "Tiene jugadores con mucha calidad a nivel individual, aunque empezaron con una mala dinámica, pero es un equipo que se hizo para estar arriba, y no hay que relajarse. Hay que respetarlo, porque será un partido complicado y estamos enfocados en ello".

Regreso a Riazor. "Con muchas ganas de sumar de tres por nuestra gente, animarlos a que sigan apretando la gente tanto en casa como fuera. Es un apoyo increíble y nos ayudará a estar lo más arriba posible".

La importancia de la información desplazada. "Ya se vio en el partido anterior; parecía que estábamos en casa, solo se les escuchaba a ellos. Es un jugador más y ánimo que sigan igual hasta el partido porque va a ser muy necesario".

Sobre la presión. "Sabía que venía a un club muy grande con una historia impresionante. Vimos en el museo todos los trofeos que ha ganado; es importante antes de fichar el saber a dónde vienes. Sabíamos que tanto por la afición, por la magnitud de lo que es , íbamos a tener presión. Pero la estamos sabiendo llevar y vamos a convivir desde el principio hasta el final (con ella), pero somos conscientes y trabajamos para llevarlo lo mejor posible".

Runrún y trabajo de Hidalgo. "Los jugadores nos fijamos en el trabajo del campo, lo que pase fuera es secundario. Lo que nos pueda ayudar la afición en positivo es increíble. Antonio, desde que estoy yo, nos ha aportado cosas positivas y nos está guiando para llegar al objetivo. Tanto nosotros como el míster, como cualquier otra persona, nos podemos equivocar, pero el trabajo que está haciendo es increíble y vamos a lograr grandes objetivos".

Críticas al juego. "Nosotros trabajamos día a día para intentar hacerlo lo mejor posible. Cada partido hay cosas que pulir, donde podemos ser mejores, y otras que potenciar, que estamos haciendo muy bien. Es normal que con una afición así y de la magnitud del club que nos apriete, y es importante para nosotros, para no relajarnos. Estamos trabajando día a día para trabajar esos pequeños detalles. Lo importante es que sumamos de tres y se irán minimizando los errores y viendo una mejor version del equipo".