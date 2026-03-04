Yeremay empieza la semana al margen y su participación ante el Granada no es segura

Yeremay se lamenta tras un ocasión fallada Quintana

Con la adrenalina de nuevo a niveles normales tras el agónico triunfo en San Sebastián y después de recargar pilas con la habitual jornada de descanso, la plantilla del Deportivo regresó al trabajo este miércoles en Abegondo.

El foco no estaba puesto en ninguno de los protagonistas en Zubieta, sino en un futbolista que fue baja obligada… y que no está claro que pueda regresar para el partido del próximo domingo frente al Granada (21.00 horas). Porque Yeremay, que se perdió el duelo con la Real B por su expulsión ante el Eibar, ni siquiera salió al césped en el primero de los cuatro entrenamientos programados por Antonio Hidalgo antes de medirse al conjunto nazarí.

Era obvio que el atacante canario llevaba varias semanas arrastrando molestias físicas que le impedían rendir al 100%. Pero ha tenido que ser un castigo disciplinario el que lo apartara de los terrenos de juego ante la insistencia del jugador de seguir sobre el verde y la falta de iniciativa por parte de nadie del cuerpo técnico y el club a la hora de hacerle ver que quizá lo mejor habría sido haber parado antes.

Aprovechando el parón, la semana pasada empezó un programa de entrenamiento personalizado al margen del resto de su compañeros con el objetivo de recuperarse lo mejor posible, aunque todos eran especialmente cautos a la hora de pronunciarse sobre su disponibilidad para la siguiente jornada frente al Granada. El primero, el propio técnico, Antonio Hidalgo: “Tiene una pequeña lesión en el aductor. Podemos aprovechar la sanción para cuidarlo un poco más. Esperemos que se recupere cuanto antes porque lo necesitamos”, deslizó en la previa al agónico triunfo ante la Real Sociedad B en el País Vasco.

Después de que en la primera sesión ni siquiera haya salido al césped, no es que esté descartado, ni mucho menos, pero parece claro que estará entre algodones durante toda la semana y, aunque finalmente entre en la convocatoria, quizá no pueda jugar de inicio.

Sería el segundo enfrentamiento del curso en el que el conjunto herculino no pudiese contar con los servicios de su jugador estrella. El entrenador catalán siempre ha incidido en que, a estas alturas del año, pocos jugadores están a su 100%, y menos en un fútbol profesional que cada vez exige un mayor despliegue físico sobre el campo.

El ‘10’ blanquiazul era, junto a Mario Soriano, el único jugador del Deportivo que había salido de inicio en todas las jornadas de la presente campaña. 27 titularidades a las que se puso punto y final en las instalaciones deportivas de Zubieta.

A falta de tres entrenamientos sobre los campos del Dépor Training Center, Antonio Hidalgo sigue sin saber si podrá contar con el extremo canario para el duelo ante los granadinos.