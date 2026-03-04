Mi cuenta

Víctor Sánchez del Amo, de vuelta a los banquillos tras ser hospitalizado: "Gracias al club por cuidar de mí y de mi familia"

El exentrenador del Deportivo se perdió los últimos partidos con el Rijeka al tener que ser atendido por una indisposición

Esther Durán
04/03/2026 11:56
Víctor Sánchez del Amo durante un encuentro
Víctor Sánchez del Amo está de vuelta a los banquillos después de que la semana pasada tuviera que ser hospitalizado por una indisposición de la que no han trascendido más detalles. A horas del importante encuentro con el Rijeka ante el Omonia, que posteriormente daría el pase a octavos de la Conference Legue, el exentrenador del Deportivo requirió la atención de los servicios médicos al no encontrarse bien. 

Su asistente, Ramiro Muñoz, dirigió los encuentros tanto de la competición europea como también de la liga croata, en el que el Rijeka sumó un nuevo triunfo frente al Lokomotiv de Zagreb (2-0). Fue precisamente en la rueda de prensa previa a ese duelo cuando el club anunció la salida del hospital de Sánchez del Amo: "Firmó el alta hospitalaria bajo su propia responsabilidad para poder estar con nosotros lo antes posible", añadió Muñoz.

El técnico, que no ha querido perder el contacto y ha ayudado a su cuerpo técnico desde el hospital, también ha querido dejar un mensaje de agradecimiento en redes sociales. "Me siento afortunado de estar totalmente recuperado y de tener un staff de clase mundial que da un paso al frente cuando se les necesita en cualquier circunstancia. Estoy muy agradecido a los doctores y a todo el equipo médico del Hospital KBC y también le doy las gracias a la directiva del Rijeka, los empleados del club y los jugadores por cuidar de mí y de mi familia. Por último, pero no menos importante, gracias a todos por los mensajes de apoyo".

Mensaje de agradecimiento de Víctor Sánchez del Amo en redes sociales
Mensaje de agradecimiento de Víctor Sánchez del Amo en redes sociales

Después de su éxito en el fútbol esloveno, donde se proclamó campeón de liga con el Olimpia de Ljubljana, Víctor busca repetir gloria en Croacia con el Rijeka, equipo con el que marcha tercero en la clasificación por detrás del Dinamo de Zagreb y el Hadjuk Split, equipo con el que se mide este miércoles en cuartos de final de Copa. El español no podría estar en este encuentro aunque la saluda ya se lo permitiera, ya que tiene pendiente cumplir el último de los dos partidos de sanción por la expulsión que sufrió precisamente en Split en un partido de liga. En todo caso, sí quiso dejarse ver en la rueda de prensa previa para saludar a los medios de comunicación. "Como han visto, goza de muy buena salud, lleno de energía y fuerza para afrontar este tipo de encuentros con nosotros. Esa es la noticia más importante para nosotros. Puedo decir que los últimos días no han sido fáciles para ninguno de nosotros, pero su voluntad y su constante apoyo a todo el equipo, incluso desde el hospital, han sido increíbles", apuntó Muñoz.

Cristóbal Parralo, nuevo técnico del Nàstic, junto a su ayudante Javier Manjarín

La inestabilidad de los extécnicos del Deportivo

El que fue jugador y entrenador del Deportivo tiene también su mira puesta en la oportunidad de seguir avanzando en competición europea. En los octavos de final se enfrentará al Estrasburgo francés, con la ida fijada para el próximo 12 de marzo en territorio croata. 

