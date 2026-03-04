Stoichkov: "Se pueden conseguir cosas grandes con Hidalgo aquí"

Stoichkov durante el duelo con la Real B Fernando Fernández

Reencontrarse con el gol siempre es motivo de felicidad para un jugador de ataque. Más aún si, además de abrir la lata, lo haces en la vuelta a tu titularidad cuatro jornadas más tarde. Stoichkov, autor del 0-1 en Zubieta, fue el protagonista de la mañana en Abegondo. El gaditano valoró su impacto en la vuelta a la titularidad, del peligro del Granada en una temporada complicada para el equipo y de cómo afecta el ruido a un Antonio Hidalgo al que conoce desde hace años.

Victoria importante. “La verdad que el equipo no dejó de creer. Se nos puso la cosa complicada, pero seguimos dándolo todo y conseguimos los tres puntos., que era lo importante”.

Sobre las críticas en torno al juego. “Creo que el equipo va bien. Hay que dar importancia a lo que estamos haciendo porque no es fácil. De los últimos ocho partidos hemos ganado seis. Hay que darle valor porque estamos donde queremos. Ojalá pudiéramos ir más sobrados, pero está todo muy igualado en esta categoría. Ya lo dice la tabla. Es importante estar ahí hasta final de temporada u conseguir el objetivo”.

Sin cláusula del miedo. “Siempre se pone ahora. El otro día le preguntaba Fernando Soriano porque no lo tenía claro. Miró el contrato y me dijo que sí que podía. Bouldini y yo podremos jugar y eso es bueno para los dos equipos”.

Granada. “Es un partido más. Quiero ganar este fin de semana porque ahora me debo al Dépor. Pero a partir del lunes les deseo todo lo mejor”.

Un curso complicado para los nazaríes. “Se firmó gente muy joven y necesitaban tiempo. No arrancaron bien, pero ahora están mejor. Es un equipo que nos va a poner las cosas complicadas y tenemos que dar el máximo para sumar de tres”.

Guion de partido. "Va a ser muy intenso. Conozco bien a Pacheta y sé que va a meter esa intensidad que están metiendo en los últimos partidos. Es verdad que no están teniendo los resultados esperados, pero nos lo van a poner difícil".

Conocedor de las armas rivales. "Los conozco bastante bien. Me quedo con que van todos a una y hay que tener cuidado con todo porque van con una piña. Además, tienen buenos jugadores en lo individual. Nos tenemos que centrar en nosotros, dar lo máximo como siempre y llevarnos los tres puntos”.

Esprint final. "Solo pienso en el fin de semana, así me lo dice la experiencia. Esto es muy largo y estamos entrando en la recta final. Lo importante es estar ahí hasta el final y veremos en mayo dónde estamos".

Su posición. “Donde decida el míster. Intento dar el máximo de mí siempre. Me quedo con el trabajo diario. Lo que me pide el míster, lo haré. Al final, trabajo día a día para poder jugar, si no me toca este fin semana seguiré trabajando para aportar al equipo lo que necesite. Ojalá sea con goles que es por lo que me trajeron aquí”.

Bil Nsongo. “Personalmente me gusta mucho. Lo veo entrenar y no es algo nuevo. Que siga así porque es joven y le queda mucho por delante”

La afición. "Es un espectáculo. Nunca había vivido algo así. El otro día fuera de casa y a tantas horas había muchas personas. Les pido que sigan así porque nos aportan mucho en los tramos finales con ese apoyo. Nos dan mucho. Esto es de todos”.

Yeramay. “Está todavía un poco tocado. Hoy justamente no le he podido ver porque he llegado algo antes y no le he visto”.

Hidalgo. “Yo lo veo muy bien, con muchas ganas de aportar al equipo y darnos herramientas para ganar. Él sabe mejor que yo cómo va esto del fútbol. Está bien, muy contento. Hay que darle valor. Estando él aquí se pueden conseguir cosas grandes"

Balance de su temporada. "Me quedo con el trabajo que hago día a día. Me hubiera gustado marcar más goles, los he hecho en todos los sitios en los que he estado. Intento ayudar siempre. Hay días que salen las cosas otros que no. Yo me quedo con el trabajo diario”.