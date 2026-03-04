Mi cuenta

Sorprendente despido de Idiakez del AEK Larnaca

El extécnico del Deportivo deja el club chipriota como tercero en la tabla y tras acceder a los octavos de la Europa League

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
04/03/2026 15:59
imanol idiakez, en una imagen como técnico del AEK Larnaca
imanol idiakez, en una imagen como técnico del AEK Larnaca
@AEKLARNACA
La vida del entrenador no es un camino de rosas y en ocasiones es ingrata. Los buenos resultados deportivos no garantizan la continuidad, que se lo digan al exjugador del Deportivo Filipe Luis, que ha sido recientemente despedido tan solo seis meses después de ganar la Copa Libertadores con el Flamengo. El último entrenador que se ha quedado en el paro es otro ex de los blanquiazules y artífice del último ascenso del Dépor a Segunda división, Imanol Idiakez. El AEK Larnaca colgó este miércoles un tuit en sus redes sociales confirmando su salida de la entidad chipriota. 

Idiakez deja al equipo en una buena posición en la tabla, pues ocupa la tercera plaza en la Liga chipriota y ha accedido a los octavos de final de la Conference League (donde su rival será el Crystal Palace). Pone fin así el preparador español a su tercer ciclo en el Larnaca, con el que en esta campaña había conquistado la Supercopa. Con Idiakez se marcha, además, su segundo, Iñigo Idiakez, y el director deportivo de la entidad, Xavi Roca, que había presentado recientemente su dimisión. Un movimiento que precipitó la salida del citado cuerpo técnico. 

Vidas paralelas | Martí, Idiakez y Borja: puente aéreo entre Leganés y A Coruña

Según reconoció el AEK Larnaca a través de sus canales de comunicación oficiales Roca comunicó su salida tras el encuentro ante el Olympiakos (1-1). Un adiós relacionado con la inestabilidad vivida unas horas antes en las altas esferas del club, pues  la totalidad del consejo de administración —tanto de la asociación como de la empresa que gestiona el equipo— había presentado su dimisión en bloque tras las declaraciones del presidente, Andros Karapatakis. Está previsto que se convoquen asambleas generales para reorganizar la cúpula directiva. 

Gran etapa

En sus dos etapas en el club chipriota, Roca lo consolidó como una de las escuadras más competitivas del país y bajo su dirección deportiva el club logró varios hitos: dos clasificaciones para fases de grupos europeas, dos presencias en los dieciseisavos de final de la UEFA Conference League, dos Copas de Chipre y una Supercopa nacional. Dentro de estos éxitos Idiakez fue una de las piezas clave del proyecto deportivo impulsado por Roca. Y fue este último el que avaló su regreso al club hacía un par de meses. Su salida, dejando al equipo en el tercer escalón de la clasificación y en octavos de la Conference, supone un movimiento sorprendente del club a nivel deportivo. 

