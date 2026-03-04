Mario Soriano repite en el once ideal de la jornada de LaLiga Hypermotion

Mario Soriano celebra con sus compañeros el gol de la victoria en Zubieta FERNANDO FERNÁNDEZ

Estas líneas ya parecen ser habituales. De hecho, podrían ser las mismas que las de la semana pasada. Porque Mario Soriano lo ha querido así, claro. Por segundo fin de semana consecutivo, el mediocentro madrileño ha firmado un partido que le ha valido para estar presente en el once ideal de la jornada 28 de LaLiga Hypermotion. El único jugador del Deportivo, otra vez.

Ante la Real Sociedad B, Soriano no solo ha rubricado el gol que permitió al conjunto coruñés culminar una remontada que inició Bil Nsongo. También se ha encargado de asentar al equipo y dar sentido a todos los balones que pasaron por sus botas. Cuando el encuentro entró en fases de desorden, Mario volvió a ser ese faro capaz de aportar luz entre tanta oscuridad. Ordenó, aceleró cuando el partido lo pidió y, por si sus prestaciones eran pocas, apareció en el área para definir entre las piernas de Aitor Fraga.

Acompañan al mediocentro blanquiazul en el once Andrés Fernández (Almería), también por segunda jornada consecutiva; Álvaro Mantilla (Racing de Santander), que marcó en el duelo por el liderato ante el Castellón; Mika Mármol (Las Palmas), autor de la primera diana del conjunto grancanario frente a la Cultural Leonesa; Pablo Vázquez (Sporting de Gijón), otro de los que repite con respecto a la jornada anterior; Iván Alejo (Valladolid); José Corpas (Eibar), que rubricó el tanto que abrió la lata de su equipo contra el Cádiz; Sergio Arribas (Almería), máximo goleador de LaLigaHypermotion y responsable del empate sobre la bocina ante el Albacete; David Larrubia (Málaga), autor del único tanto en el derbi andaluz entre Granada y Málaga; Manu Fuster (Las Palmas), quien rubricó el segundo tanto de la goleada a la 'Cultu' e Íñigo Vicente (Racing de Santander).