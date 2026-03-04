La excelencia sostenida de Mario Soriano

Mario Soriano conduce el balón presionado por Martón Quintana

Hay futbolistas que atraviesan rachas. Y hay otros que sostienen proyectos. Mario Soriano pertenece al segundo grupo. Decir que es el motor del Deportivo ya no responde a una percepción subjetiva, sino a una constatación que se repite domingo tras domingo. Su evolución lo ha llevado a convertirse en un centrocampista total, en el jugador que equilibra, ordena y decide el ritmo competitivo de un equipo que aspira a todo.

En un curso marcado por altibajos individuales en nombres señalados para liderar el salto definitivo del conjunto deportivista a la Primera División, la versión del madrileño ha sido la constante. Cuando el equipo ha perdido claridad, él la ha aportado. Cuando ha faltado pausa, la ha administrado. Cuando el contexto ha exigido vértigo, lo ha activado. Su influencia ya no se limita al último tercio, sino que nace en la base y se proyecta hasta el área rival.

LA LUPA | Real B 2-3 Deportivo: El caos para remontar la anarquía Más información

Su facilidad para desenvolverse en espacios reducidos entre líneas era una virtud conocida en LaLiga Hypermotion. Pero las dos temporadas y media acumuladas en la categoría de plata —una de ellas en el Eibar— han moldeado un perfil más completo, más maduro y más resistente al desgaste competitivo. Ha dejado atrás la etiqueta de mediapunta técnico para convertirse en el principal argumento creativo y organizador del Dépor. En muchos tramos del campeonato, el único verdaderamente diferencial.

El debate sobre la posición de Yeremay Hernández durante el arranque liguero terminó girando en torno a la figura del madrileño. En un equipo con dificultades para ser fluido en la posesión, Hidalgo decidió retrasar los primeros contactos con la pelota del '21' para empezar a liderar desde campo propio. Si el balón no progresaba con limpieza, bajaba a organizar. Si el equipo necesitaba un interior, aparecía. El resultado es un futbolista capaz de condicionar el partido en todas las alturas.

Respaldo con números

El técnico catalán lo resumía así: “Ha dejado de ser un mediapunta al uso. Tiene piernas y trabajo, que es fundamental. Su talento nos permite usarlo como enganche y de ‘8’. Si juega más cerca del área, también le tenemos que insistir en el tema de las cifras, pero está rindiendo a un gran nivel”. La lectura del técnico no solo habla de polivalencia, sino de fiabilidad estructural.

Y las cifras han terminado por reforzar el discurso. A falta de catorce jornadas, Mario Soriano ya ha batido sus registros de participación directa en goles: cuatro tantos y siete asistencias. Una de cada cuatro dianas del Deportivo lleva su firma, ya sea en el último pase o en la definición. Está a un gol de igualar su mejor marca anotadora y ya ha superado su techo de asistencias en una sola temporada.

Charlie Patiño se ofrece ante el vacío Más información

Pero reducir su impacto a los números sería incompleto. Es el único futbolista que ha sido titular en las 28 jornadas disputadas hasta ahora. Sin sanciones, sin lesiones, sin rotaciones estratégicas. Su continuidad se extiende desde su debut profesional en Ipurua. 93 partidos iniciando de titular salvo en tres ocasiones. Regularidad competitiva y resistencia física al servicio del colectivo.

En Zubieta volvió a evidenciarlo. Durante el primer cuarto de hora, junto a Riki, asentó al equipo en campo contrario y dio sentido a la posesión. Cuando el encuentro entró en fase de desorden y el marcador exigió riesgos, el Rey sol del Dépor volvió a asomar al balcón para marcar las diferencias en el tiempo de añadido. Con Patiño y José Ángel reforzando la medular, encontró más apoyos, pero no cedió el mando. Ordenó, aceleró y terminó apareciendo en el área para definir entre las piernas de Aitor Fraga.

Mario Soriano, el Rey Sol al que Riki puede devolver a su balcón Más información

Se presuponía que la llegada de Riki Rodríguez en el centro del campo aliviaría su responsabilidad en la salida de balón. Sin embargo, ante la ausencia de un tercer centrocampista que garantice control y nivel, volvió a bajar a la base cuando el choque lo pidió. Porque el llamado ‘Mariosistema’ no es una exageración narrativa, sino una realidad táctica. Es el organizador, la lanzadera y nexo entre líneas.

Un ‘box to box’ con criterio, puente entre defensa y ataque y director de un plan, el suyo. En un equipo que ha atravesado momentos grises, su luz ha sido constante.

A estas alturas del campeonato ya no se trata únicamente de su crecimiento individual. Se trata de su capacidad para cargar semana a semana con el peso del rendimiento colectivo. El ‘21’ del Dépor tiene el don de la ubicuidad. Y ahora, además de iluminar, también castiga. En un curso que puede devolver a los coruñeses a la máxima élite, su excelencia sostenida se ha convertido en el pilar más fiable del proyecto.