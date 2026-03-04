Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

La excelencia sostenida de Mario Soriano

El madrileño, convertido ya en un centrocampista total, alcanza su mejor registro de goles generados en una temporada

Dani Fernández
Dani Fernández
04/03/2026 11:09
Mario Soriano conduce el balón presionado por Martón
Mario Soriano conduce el balón presionado por Martón
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Hay futbolistas que atraviesan rachas. Y hay otros que sostienen proyectos. Mario Soriano pertenece al segundo grupo. Decir que es el motor del Deportivo ya no responde a una percepción subjetiva, sino a una constatación que se repite domingo tras domingo. Su evolución lo ha llevado a convertirse en un centrocampista total, en el jugador que equilibra, ordena y decide el ritmo competitivo de un equipo que aspira a todo.

En un curso marcado por altibajos individuales en nombres señalados para liderar el salto definitivo del conjunto deportivista a la Primera División, la versión del madrileño ha sido la constante. Cuando el equipo ha perdido claridad, él la ha aportado. Cuando ha faltado pausa, la ha administrado. Cuando el contexto ha exigido vértigo, lo ha activado. Su influencia ya no se limita al último tercio, sino que nace en la base y se proyecta hasta el área rival.

Mario Soriano controlando el balón ante futbolistas de la Real B

LA LUPA | Real B 2-3 Deportivo: El caos para remontar la anarquía

Más información

Su facilidad para desenvolverse en espacios reducidos entre líneas era una virtud conocida en LaLiga Hypermotion. Pero las dos temporadas y media acumuladas en la categoría de plata —una de ellas en el Eibar— han moldeado un perfil más completo, más maduro y más resistente al desgaste competitivo. Ha dejado atrás la etiqueta de mediapunta técnico para convertirse en el principal argumento creativo y organizador del Dépor. En muchos tramos del campeonato, el único verdaderamente diferencial.

El debate sobre la posición de Yeremay Hernández durante el arranque liguero terminó girando en torno a la figura del madrileño. En un equipo con dificultades para ser fluido en la posesión, Hidalgo decidió retrasar los primeros contactos con la pelota del '21' para empezar a liderar desde campo propio. Si el balón no progresaba con limpieza, bajaba a organizar. Si el equipo necesitaba un interior, aparecía. El resultado es un futbolista capaz de condicionar el partido en todas las alturas.

Respaldo con números

El técnico catalán lo resumía así: “Ha dejado de ser un mediapunta al uso. Tiene piernas y trabajo, que es fundamental. Su talento nos permite usarlo como enganche y de ‘8’. Si juega más cerca del área, también le tenemos que insistir en el tema de las cifras, pero está rindiendo a un gran nivel”. La lectura del técnico no solo habla de polivalencia, sino de fiabilidad estructural.

Y las cifras han terminado por reforzar el discurso. A falta de catorce jornadas, Mario Soriano ya ha batido sus registros de participación directa en goles: cuatro tantos y siete asistencias. Una de cada cuatro dianas del Deportivo lleva su firma, ya sea en el último pase o en la definición. Está a un gol de igualar su mejor marca anotadora y ya ha superado su techo de asistencias en una sola temporada.

Charlie Patiño disputa el balón en el Deportivo-Real B

Charlie Patiño se ofrece ante el vacío

Más información

Pero reducir su impacto a los números sería incompleto. Es el único futbolista que ha sido titular en las 28 jornadas disputadas hasta ahora. Sin sanciones, sin lesiones, sin rotaciones estratégicas. Su continuidad se extiende desde su debut profesional en Ipurua. 93 partidos iniciando de titular salvo en tres ocasiones. Regularidad competitiva y resistencia física al servicio del colectivo.

En Zubieta volvió a evidenciarlo. Durante el primer cuarto de hora, junto a Riki, asentó al equipo en campo contrario y dio sentido a la posesión. Cuando el encuentro entró en fase de desorden y el marcador exigió riesgos, el Rey sol del Dépor volvió a asomar al balcón para marcar las diferencias en el tiempo de añadido. Con Patiño y José Ángel reforzando la medular, encontró más apoyos, pero no cedió el mando. Ordenó, aceleró y terminó apareciendo en el área para definir entre las piernas de Aitor Fraga.

Mario Soriano, perseguido por dos jugadores del Cádiz

Mario Soriano, el Rey Sol al que Riki puede devolver a su balcón

Más información

Se presuponía que la llegada de Riki Rodríguez en el centro del campo aliviaría su responsabilidad en la salida de balón. Sin embargo, ante la ausencia de un tercer centrocampista que garantice control y nivel, volvió a bajar a la base cuando el choque lo pidió. Porque el llamado ‘Mariosistema’ no es una exageración narrativa, sino una realidad táctica. Es el organizador, la lanzadera y nexo entre líneas.

Un ‘box to box’ con criterio, puente entre defensa y ataque y director de un plan, el suyo. En un equipo que ha atravesado momentos grises, su luz ha sido constante.

A estas alturas del campeonato ya no se trata únicamente de su crecimiento individual. Se trata de su capacidad para cargar semana a semana con el peso del rendimiento colectivo. El ‘21’ del Dépor tiene el don de la ubicuidad. Y ahora, además de iluminar, también castiga. En un curso que puede devolver a los coruñeses a la máxima élite, su excelencia sostenida se ha convertido en el pilar más fiable del proyecto.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Mario Soriano conduce el balón presionado por Martón

La excelencia sostenida de Mario Soriano
Dani Fernández
Charlie Patiño disputa el balón en el Deportivo-Real B

Charlie Patiño se ofrece ante el vacío
Xurxo Gómez
De izquierda a derecha; el secretario de MUGOC, Jose Núñez, el Doctor Alfonso Mariño y Aira Sánchez, en el momento de entrega de los 3.000 euros al Centro Oncológico de Galicia

MUGOC entrega 3.000 euros al Centro Oncológico de Galicia en la presentación del libro solidario 'Presas de Historias'
Zeltia Regueiro
Stoichkov celebra su gol contra el Ceuta

Reencuentro entre Stoichkov y Bouldini, tras el trueque más sonado de Segunda
Israel Zautúa