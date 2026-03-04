Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El Deportivo y el horario nocturno no se sueltan de la mano

De los doce horarios que se conocen de 2026, el equipo coruñés tiene siete fijados a las 21.00 horas

Lucía Dávila
Lucía Dávila
04/03/2026 14:24
Charlie Patiño, en el partido ante el Racing
Charlie Patiño, en el partido ante el Racing
Germán Barreiros
El Deportivo y el horario nocturno no se sueltan de la mano. De las 31 jornadas de las que se conoce la fecha exacta hasta el momento, el conjunto blanquiazul ha disputado, y disputará, trece partidos en la franja de las 21.00 horas, incluyendo dos a las 21.30 durante el verano. El dato supone que casi la mitad de sus encuentros se concentran en el tramo más tardío del fin de semana, uno de los momentos de mayor audiencia televisiva.

En Segunda División, los partidos se establecen entre viernes y lunes, con cinco horarios principales: 14.00, solo sábados y domingos, 16.15, 18.30, 20.30, habitual en viernes y lunes, y el de las 21.00 horas. En ese reparto, el equipo coruñés ha tenido una presencia especialmente reiterada en el último de ellos, una tendencia que comenzó desde que la pelota echara a rodar en el mes de agosto. Y es que precisamente el estreno liguero fue frente al Granada, un sábado a las 21.30 horas. Durante el resto de la primera vuelta jugó cuatro partidos más en la franja nocturna, ante Leganés, Málaga, Valladolid y Zaragoza.

Incremento en 2026

Aunque hasta el momento los datos no parecían demasiado destacados, la dinámica se incrementó en gran medida en 2026. Y es que de los doce horarios que se conocen de este nuevo año, el Deportivo tiene siete fijados a las 21.00 horas. Ya jugó frente a Almería, Racing y Castellón, y tras recibir al Eibar a las 16.15 y visitar Zubieta a la hora de comer, ahora el equipo dirigido por Antonio Hidalgo afronta tres duelos consecutivos, Granada, Ceuta y Zaragoza, por la noche. Es decir, que más de la mitad de los partidos programados desde que se reanudó la competición tras el parón navideño se han establecido a las 21.00 horas.

En contraste, otras franjas como las dos que hay por la tarde presentan una distribución más repartida, con un encuentro a las 17.00 horas en verano, cuatro a las 16.15, ocho a las 18.30 y uno a las 20.30 horas, la única vez en lo que va de Liga que el Deportivo jugó en viernes. La de las 14.00 ha sido utilizada en tres ocasiones, ante Ceuta, Andorra y Real B.

Lucas Noubi, en un duelo en el Deportivo-Ceuta

Ya hay horario para el Ceuta - Deportivo: abonado al horario nocturno

Más información

El reparto afecta tanto a encuentros en Riazor como a domicilio, condicionando rutinas tanto de desplazamiento al estadio coruñés, como de regreso de posibles viajes para la afición, especialmente cuando los partidos coinciden en domingo o previos a día laborable. De las 42 jornadas que componen la categoría de plata, aún quedan once por definirse, por lo que la cifra final todavía podría incrementarse ahora que la competición entra en su tramo decisivo y el equipo blanquiazul es uno de los aspirantes al ascenso.

La franja de las 21.00 se enmarca dentro del prime time televisivo del fin de semana, un tramo tradicionalmente asociado a mayores índices de audiencia. De hecho, los choques que se han disputado en esa franja han sido contra rivales como Málaga, Valladolid, Zaragoza, Racing o Castellón, que pueden resultar de especial atracción para los espectadores de LaLiga Hypermotion.

