Charlie Patiño se ofrece ante el vacío

No hay centro del campo que se afiance en el Deportivo, que vive sumido en un constante vaivén en su sala de máquinas. En la búsqueda de una combinación certera, que termine de empastar con el binomio conformado por Riki Rodríguez y Mario Soriano.

Explora Antonio Hidalgo las opciones para encontrar un tercer futbolista que permita que el equipo no pierda capacidad para controlar el juego a través del balón, pero a la vez aporte equilibrio en situaciones de fase defensiva o transición. Y, al mismo tiempo, que sea capaz de no dejar al colectivo huérfano de recursos a la hora de pisar área para poder llegar al remate.

Son demasiados ‘checks’ a cubrir y ningún candidato se ha mostrado como infalible. Evidentemente, la labor no es solo cosa de un individuo. Pero esa pieza sí debe ayudar a construir sinergias para alcanzar las citadas metas.

Precisamente por la complejidad de la cuestión, Antonio Hidalgo continúa dándole vueltas a la composición del núcleo del cuadro. Y en Zubieta, el cuerpo técnico del Deportivo buscó la enésima vuelta de tuerca.

Frente a la Real Sociedad B, el staff apostó por un doble pivote ofensivo, conformado por Riki Rodríguez y Mario Soriano. La pareja, compuesta por un mediocentro de naturaleza poco posicional en sus inicios y por un mediapunta de formación, fue apoyada por delante por una referencia volátil. Porque Luismi Cruz, que partía de la banda derecha, era quien se movía para aparecer en espacios más interiores.

Simplificándolo mucho, se podría decir que el andaluz ejerció de la tercera pieza de un centro del campo claramente de dos y de nuevo inédito.

La de San Sebastián fue la octava combinación diferente en los nueve encuentros de liga disputados hasta la fecha en el año 2026. Pero el baile de piezas en el centro del campo venía de antes, pues en los últimos tres partidos antes de las Navidades Hidalgo también fue combinando entre José Ángel Jurado, Charlie Patiño, Diego Villares y Mario Soriano.

Patiño manda

Precisamente los dos primeros de esta lista fueron los cambios iniciales de Hidalgo en el encuentro frente al filial txuri-urdin. El Dépor, que había arrancado moviendo con soltura en balón para progresar en el campo —aunque con precipitación en el tercio final—, pero poco a poco había perdido el control del choque. Así que el preparador de Granollers decidió apostar por la pausa en un doble o nada, retirando del césped a un punta como Zakaria Eddahchouri y a Luismi Cruz para colocar a José Ángel como pivote y a Patiño a su izquierda, con Riki en el sector diestro y Mario Soriano como enganche. De dos centrocampistas, a cuatro.

Apenas minutos después de ese doble relevo llegó el segundo gol de la Real, en una pérdida en área propia precedida de un inicio de juego con dudas por parte de Loureiro, que metió en un compromiso a un Patiño que partía lateralizado.

Sin embargo, a partir de entonces, ya con la derrota en el marcador, el Deportivo empezó a crecer. Ayudó sobre todo la expulsión de Mikel Rodríguez. Pero si las modificaciones en el once tuvieron una cuota de responsabilidad en la remontada, un alto porcentaje del éxito le corresponde a Charlie Patiño.

Porque el centrocampista inglés, al igual que sucedió la semana anterior contra el Eibar, ayudó a dotar de criterio el juego ofensivo del combinado deportivista.

El canterano del Arsenal intervino con 33 toques de balón en los 35 minutos más el tiempo añadido que estuvo en el césped. Además, dejó un acierto del 92% en el pase (23 exitosos de 25 intentados). Sus números confirman las percepciones, pues Charlie ayudó a poner pausa y razón a las posesiones blanquiazules.

De hecho, el británico fue el encargado de lanzar a Quagliata en la jugada del gol del empate, con una apertura asequible, pero ejercida en el momento y al espacio correcto para que el italiano pudiese proyectarse y poner el centro que Bil Nsongo acabó cazando en segunda instancia para colocar el 2-2 en el electrónico.

También en defensa

Más allá de su contribución ofensiva, que culminó con un buen remate de cabeza llegando desde atrás a un servicio de Quagliata precisamente, Patiño también sumó su grano de arena en la faceta sin balón.

Porque Patiño no posee unas características condicionales que le permitan sentirse cómodo en espacios amplios como los que no en pocas ocasiones tiene que abarcar como mediocentro del Deportivo. Pero dentro de su proceso de madurez ha potenciado sus herramientas, obtenidas durante su formación en Inglaterra, para hacerse ganador de duelos. Es decir, si llega, compite. Así lo demuestran las cuatro disputas de balón en las que triunfó el pasado domingo y que supusieron, según el proveedor Opta, un pleno de éxito absoluto en cuanto a duelos terrestres.

El de Watford ya promedia, de este modo, un 64% de victorias en sus duelos, un porcentaje que solo otro jugador del Deportivo mejora: Ximo Navarro (71%).

Criterio con el esférico, llegada al área —contra el Eibar, pese a ser suplente, fue el futbolista que más remató— y solvencia en los duelos. Patiño empieza a cumplir en las facetas que Hidalgo pide a la tercera pieza para completar su centro del campo. Y así, refuerza su candidatura a la titularidad. Esa que solo ha pisado cuatro veces este curso y nunca de manera consecutiva. Sin mayores certezas continuas que el ovetense y el madrileño, quizá el encuentro contra el Granada sea otra oportunidad. Y puede que a la quinta vaya la vencida.