Borja Bastón proseguirá su carrera en Corea del Sur

Borja Bastón, anunciado por su nuevo club PAJU FRONTIER FC

El exdelantero deportivista Borja Bastón, que se encontraba sin equipo desde el pasado mes de junio, cuando acabó su relación contractual con el Granada y no renovó, ha firmado con el Paju Frontier FC de la Segunda División de Corea del Sur (K League 2).

A sus 33 años —cumplirá 34 en agosto—, el punta madrileño llevaba varios meses ejercitándose por su cuenta junto a otros jugadores como el también exdeportivista Lucas Pérez o Roque Mesa.

El Paju Frontier FC anunció oficialmente el fichaje del delantero centro a través de los canales oficiales del club coreano, al tiempo que le dio la bienvenida a un fichaje que sobre el papel incrementará el nivel de esta escuadra.

Criado en la cantera del Atlético de Madrid, Bastón dio el salto al fútbol de élite en la temporada 2011-12, en la que fichó por el Murcia, de Segunda División.

Un año después, también en la categoría de plata, apostó por la opción del Huesca, en donde anotó nueve dianas. Su periplo en El Alcoraz despertó la expectación del Deportivo de La Coruña para su proyecto de ascenso a Primera en la campaña 13-14; con Fernando Vázquez como entrenador fue una de las piezas claves para el retorno a la máxima categoría de los blanquiazules.

Con 10 tantos puso su grano de arena en el club herculino, que no le brindó la oportunidad de continuar con su progresión en Primera cuando apenas contaba 21 años.

Con posterioridad a su salida de Riazor, Borja Bastón ha pasado por numerosos clubes como Zaragoza, Eibar, Swansea, Málaga, Alavés, Aston Villa, Leganés, Oviedo —donde más tiempo se estableció, tres cursos—, Pachuca y Granada. A sus 33 años, este fino ‘9’ probará fortuna ahora en una aventura exótica como la del Paju Frontier FC, donde volverá a sentirse futbolista.