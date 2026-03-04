Barcia ya no entra en la ecuación de las soluciones en defensa

Barcia golpeando el balón en el Deportivo-Atlético de Madrid, en el único encuentro como titular que ha disputado en el año 2026 Quintana

Ni como opción desde inicio, ni como alternativa desde el banquillo. Dani Barcia ha dejado de ser solución a la ecuación de la defensa del Deportivo. El canterano vive su momento más bajo como futbolista desde el ascenso al primer equipo, pues acumula ocho encuentros de liga consecutivos sin disputar ni un minuto. Una cifra de ausencias continuadas que, sin lesiones de por medio, solo había alcanzado tras ascender desde el Fabril, en la temporada del ascenso a Segunda División, en la que Pablo Vázquez y Pablo Martínez eran indiscutibles en el núcleo de la zaga blanquiazul.

Así, si Barcia no tiene minutos el próximo domingo (21.00 horas) ante el Granada, alcanzará por primera vez la cifra de nueve jornadas seguidas sin jugar por motivos ajenos a los problemas físicos.

Y es el encuentro contra el Cádiz, con el que el Deportivo inició el año 2026, parece haber marcado un antes y un después en la temporada del futbolista de Cambre. Hasta aquel duelo, Barcia había sido titular en 16 de los 19 partidos de la competición regular disputados.

El de O Temple no perdió el sitio en el once hasta la jornada 12, cuando su errático partido frente al Valladolid —fue sustituido al descanso— hizo que Hidalgo le diese relevo por Arnau Comas en Zaragoza. Sin embargo, el defensor zurdo siguió entrando en los planes de Hidalgo, que tiró de él en dos de los siguientes tres partidos: le concedió los últimos minutos en Zaragoza y lo introdujo en el intermedio del choque contra el Córdoba.

El principio del fin

En el Arcángel inició un nuevo ciclo, pues a partir de aquel encuentro recuperó una plaza en el once que sostuvo en los últimos cinco encuentros hasta las Navidades. Entonces, tras las vacaciones, la mala racha provocó que el titular del banquillo del Deportivo buscase modificaciones en su retaguardia. Barcia y Germán Parreño fueron los damnificados para dar entrada a los nuevos fichajes, Adrià Altimira y Álvaro Ferllo, que debutaron contra el Cádiz.

Pese a todo, el central coruñés tuvo la oportunidad de sumar contra el Cádiz. Entró en el minuto 82 por el propio Alti, que llegaba a Riazor sin apenas ritmo de competición. Por aquel entonces, el Deportivo ganaba el encuentro, pero una pérdida en campo contrario que no fue frenada provocó que el cadista Tabatatdze le encarase en carrera. Barcia le abrió la puerta por dentro al disparo, el conjunto amarillo acabó empatando (2-2) un partido que el Dépor había controlado y aquello fue un golpe del que Dani todavía no se ha recuperado.

Porque sí, el cambrés jugó unos días después como titular en Copa ante el Atlético de Madrid. Frente a un rival de postín y acompañando a otro joven como Noubi, completó un gran partido. Pero ese encuentro no le ha servido, por el momento, para volver a ser opción para Antonio Hidalgo.

Y es que desde aquellos ocho minutos más tiempo añadido, Barcia no ha vuelto a jugar en liga. Ni en el once inicial, ni como suplente.

Así, el jugador formado en Abegondo ha sido el único central del equipo que todavía no ha tenido la oportunidad de ser titular en un año 2026 ‘dominado’ por Loureiro y Noubi, pero en el que Arnau Comas ha disfrutado de dos titularidades (Las Palmas y Almería).

Además, desde aquel choque del 4 de enero, Hidalgo ha ejecutado ocho relevos de defensas. Ninguno ha tenido el '5' como dorsal protagonista. El último ejemplo fue en Zubieta, donde Comas fue el elegido como recurso para solventar los problemas atrás y potenciar la circulación de balón. Fue un nuevo mensaje a un Barcia, del que Antonio Hidalgo —como en todos los casos de futbolistas que pierden protagonismo— espera que se rebele para convertirse de nuevo en solución.