Los minutos se empiezan a poner caros en el Deportivo en este momento de la temporada. Con las espadas en todo lo alto (?) y en un tramo decisivo del curso, los jugadores blanquiazules pelean cada fin de semana por entrar en el once. Uno que volvió a tener minutos el pasado fin de semana en la victoria ante la Real Sociedad B (2-3), aunque siendo suplente, fue el central Arnau Comas.

El defensa no se vestía de corto desde el pasado 17 de enero, cuando salió desde el banquillo en la victoria ante el Almería a domicilio (1-2). Ese día fue titular y disputó íntegro el encuentro contra el cuadro indálico. En total lleva 1.001 minutos repartidos en 16 encuentros jugados, 11 de ellos como titular.

El anterior fin de semana fue suplente y entró en el minuto 64 en sustitución de un Lucas Noubi que no tuvo su mejor tarde en Zubieta. El zaguero catalán firmó unos buenos minutos ante el filial txuri-urdin y demostró que la falta de actividad no le había afectado. Su trayectoria en el Deportivo en lo que llevamos de campaña ha tenido altibajos y ha estado condicionada por los problemas físicos.

Comienzo mermado

Sus inicios en el Dépor no fueron sencillos. Comas fichó por el club blanquiazul condicionado por una lesión en el hombro derecho de la que había tenido que ser intervenido en mayo de 2025. Él mismo admitía en sus primeras palabras como jugador herculino que tenía que ir poco a poco cogiendo ritmo antes de estar al cien por cien y a nivel con el resto de sus compañeros. “Voy muy bien, dentro de los plazos. Me operé a finales de mayo, estoy empezando a hacer alguna cosa con el grupo y a ver si a principio de Liga puedo estar disponible y a máximo rendimiento”, remarcaba en su presentación en julio de 2025. Después de que Samu Fernández fuese el jugador con más minutos de la pretemporada, llegó el estreno liguero, precisamente contra el próximo rival, el Granada. Y en el primer pulso por un puesto en el eje de la zaga, Comas se imponía a Noubi. El catalán fue titular en el perfil derecho como acompañante de Dani Barcia y respondió con una actuación solvente en el triunfo coruñés (1-3) en el Nuevo Los Cármenes.

La elección hecha entonces por Antonio Hidalgo contradecía en cierto modo lo visto en verano, cuando el central belga había protagonizado muchos más minutos que su compañero y competidor. Tan solo 125 para Comas en una precampaña marcada primero por la recta final de la recuperación de su hombro y posteriormente por otros percances físicos. Uno de ellos en la gira inglesa contra el Middlesbrough, cuando sufrió un esguince de tobillo que lo obligó a parar. Sí que fue de la partida en el Teresa Herrera contra el Le Havre. Su pretemporada fue irregular y marcada por las precauciones, pero al final fue el elegido en LaLiga.

Fue titular en los primeros tres partidos ligueros, la victoria ante el cuadro nazarí y sendos empates contra el Burgos (0-0) y Leganés (2-2). No obstante, los tres encuentros tuvieron un denominador común: Comas fue sustituido debido a problemas físicos. Una circunstancia que Hidalgo reconoció en sala de prensa. Tras dos suplencias, en la jornada cuatro, el triunfo ante el Sporting de Gijón (1-0) y en la siete, en las tablas contra el Eibar (1-1), volvió a ser titular en la jornada nueve, en la incontestable derrota en La Rosaleda (3-0).

Su vuelta al equipo coincidió con la lesión muscular de Ximo Navarro en el anterior duelo contra el Almería (1-1). Dentro del infortunio que suponía su baja, esta brindó la oportunidad a Comas de volver al once, después de casi un mes en blanco. “Siempre les hablo de estar alerta, preparados. Hay momentos en los que Arnau ha estado trabajando muy bien, esperando su oportunidad. Ahora que le va a llegar, tenerle concentrado, sabiendo su calidad y lo buen jugador que es. Estamos encantados con él”, indicaba el técnico antes del choque contra los malacitanos.

Tras ser suplente ante el Valladolid (1-1) en la jornada 11, llegaba un mes de noviembre positivo en el plano personal tanto para Comas como para el equipo. “Al principio llegué un poco justito. Iba justo por venir de tiempo parado. Pero me han venido bien estas jornadas de no jugar tanto, y darle caña en el campo entrenando e ir cogiendo ritmo de competición”, comentaba el central a principios de mes.

Formaba parte del equipo en la, hasta el momento, mejor racha de victorias, cinco seguidas, en aquel prolífico noviembre. Comas fue titular de forma consecutiva en las victorias contra Zaragoza (0-2), Cultural (3-0) y Córdoba (1-3). Tras una suplencia en el triunfo contra el Ceuta (2-1), volvió a ser de la partida en la victoria con el Albacete (0-2). Su último partido de 2025 fue en la abultada derrota ante la Real Sociedad B (0-3), en el que formó pareja en el eje de la zaga con Dani Barcia. No volvió a competir hasta dos jornadas después, siendo titular en el empate a domicilio ante Las Palmas (1-1). Repitió en el once contra el Almería (1-2) y, tras ese encuentro, se pasó más de un mes en blanco.

La irrupción de Noubi le quitó minutos y el central belga se hizo con el puesto en la línea de atrás como compañero de un incombustible Miguel Loureiro. Regresó con nota ante la Real Sociedad B; la duda está en si Hidalgo premiará su buena actuación con la vuelta al once ante el Granada o si ‘perdonará’ a Noubi y lo recuperará para el duelo contra el equipo nazarí. Comas no se rinde y espera coger de nuevo el tren del Dépor.