Samuele Longo: "El Dépor es el único equipo en el que no me ha ido bien"

La temporada 2018-19 del Deportivo, en la que se produjo el descenso al pozo del tercer escalón del fútbol español, sigue pesando no solo en la memoria de los aficionados blanquiazules, sino también en la de los jugadores que conformaron parte de una plantilla que aspiraba a subir y terminó haciendo todo lo contrario.

Uno de ellos fue Samuele Longo, el delantero italiano que recaló en A Coruña a préstamo por el Inter y que todavía recuerda apenado su corto periodo como deportivista.

Acompañado por Carmelo del Pozo, fue presentado a finales de agosto y, cinco meses más tarde, cogió el billete de vuelta a la capital italiana después de que el Dépor rompiese su cesión.

Disputó quince partidos, ocho como titular, con la camiseta del conjunto herculino y terminó su etapa sin celebrar un gol. Seis cursos después, y tras haber pasado por un sinfín de equipos desde entonces, Longo, en una entrevista para Post United, indica las cualidades de un equipo que no cumplió en el campo. “Merecíamos todos mucho más. El equipo era bueno, no era para descender. No estuvimos a la altura”.

El ariete señala a las expectativas y el aspecto mental como dos procesos que pesaron en el vestuario y al que no supieron darle la vuelta: “Empezamos mal y entramos en un buque mental. Piensas que vas a luchar por intentar subir a Primera División y te ves en la tabla ahí metido. Tienes algo dentro que te dice saldremos, saldremos, pero pasaban las semanas y no éramos capaces. Fue duro”, confiesa.

A sus 34 años, el exdeportivista ha pasado por las filas de 22 equipos distintos, en varios países y de diferentes niveles. Desde jugar Europa League con el Inter de Milán en sustitución de Philippe Coutinho para comparir punta de ataque con Diego Milito, hasta el Antequera, su penúltimo destino.

Una carrera en la que, según señala, solo le queda la espina clavado de su paso por el Dépor. “Es el único equipo en el que las cosas no me han ido bien, a nivel personal y grupal. Me hubiese encantado seguir y ayudar a lograr el objetivo, que luego era salvarnos, pero no pude. Es una pena el recuerdo que tengo porque de verdad estaba muy a gusto. Se vive de maravilla en la ciudad y la afición merecía mucho más. A pesar de que todo fuera mal, A Coruña y el Deportivo era un nivel súper alto”, sentencia.

Ahora milita en el Xerez Deportivo, en el Grupo 4 de Segunda Federación, donde ocupa puestos de descenso. Desde su llegada en enero ha jugado cinco partidos, dos de ellos de inicio. En la otra punta de España comparte colores con un jugador criado en Abegondo, Yago Gandoy.