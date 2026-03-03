Reencuentro entre Stoichkov y Bouldini, tras el trueque más sonado de Segunda

Stoichkov celebra su gol contra el Ceuta Quintana

“Con Moha, a final de temporada habíamos comentado que lo mejor era buscar una salida en forma de cesión (...) A última hora surgió la opción del Granada. Sabíamos las limitaciones del gasto en plantilla que tenían, habíamos visto allí a Stoichkov, conocíamos su situación deportiva y se planteó un intercambio. Era el perfil que necesitábamos, nos podía encajar, ellos lo valoraron y vieron que desprenderse de él y traer a Bouldini les podía dar mejor resultado. Se llegó a un acuerdo, cada uno de los jugadores se quedó en un coche, quedaron a mitad de camino, se intercambiaron y cada uno a la ciudad correspondiente”. Así explicó Fernando Soriano, el pasado 11 de septiembre, el intercambio de cesiones más famoso y extraño del pasado verano en Segunda, que dio con Bouldini en el club nazarí y con Stoichkov en el Dépor.

La falta de costumbre de este tipo de operaciones en el fútbol español provocó que, al principio, resultara difícil entender el trueque. Sobre todo, por parte del Granada. Los rojiblancos perdían a un jugador que, pese a no ofrecer un rendimiento sobresaliente durante el curso 2024-25, que comenzó en el Alavés en Primera y continuó, desde enero en el Nuevo Los Cármenes en Segunda, mejoraba claramente al marroquí, que el 29 de agosto de 2024 aterrizó en el Dépor, procedente del Levante, con la etiqueta de titular y terminó jugando 642 minutos durante toda la pasada campaña.

El dinero fue la clave del intercambio de cesiones. El Granada debía reducir de manera significativa su masa salarial. De hecho, disputó la primera jornada del curso 2025-26, frente al Deportivo, sin poder inscribir a un buen número de jugadores. Solo tenía 16 fichas profesionales aquel día. De esta forma, el club andaluz se libró de una ficha importante, con la salida de Stoichkov, mientras que el cuadro coruñés dio salida a un jugador que no entraba en sus planes y reforzó su ataque con un futbolista que sí cumplía el perfil que buscaba.

Guía básica para entender el intercambio de Bouldini por Stoichkov entre Deportivo y Granada Más información

Ambos jugadores, que el domingo, en Riazor, podrán enfrentarse a sus exequipos, ya que en su cesión no figura ninguna cláusula del miedo, intercambiaron sus destinos el 29 de agosto de 2025, pero con un resultado bien diferente.

El gaditano no ha terminado de ofrecer el nivel que se preveía cuando firmó con el conjunto blanquiazul. Aun así, se ha convertido en un secundario de lujo, con momentos en los que llegó a discutirle la titularidad a Eddahchouri y Mulattieri en la punta de ataque y ha aportado tres goles y dos asistencias en la Liga y una diana en la Copa del Rey, mientras que el marroquí mantiene su bajo rendimiento de la pasada temporada, con apenas 364 minutos entre Segunda y la competición copera y sin haber logrado estrenar su cuenta realizadora con el Granada.

Segundo delantero

Stoichkov es el segundo delantero con más minutos del Deportivo y el quinto máximo realizador del equipo. De las opciones que Antonio Hidalgo maneja para la punta, solo Eddahchouri ha jugado más que el andaluz. 1.248 minutos en la Liga 2025-26 ha completado el neerlandés, mientras que el gaditano ha jugado 1.042 minutos con el Dépor en el campeonato liguero y Mulattieri, 850.

Stoichkov, quien ya tuvo a Hidalgo como entrenador en el Sabadell durante la campaña 2020-21, arrancó desde el banquillo en sus cuatro primeras participaciones con la escuadra coruñesa, aunque con bastantes minutos, pese a ser titular. En su cuarto partido registró su primera asistencia como blanquiazul al dar el pase decisivo a Eddahchouri en el 4-0 contra el Huesca.

En su quinto duelo, en Eibar, disfrutó de su primera titularidad. Lo hizo como extremo derecho, en un choque en el que Mulattieri y Yeremay formaron la dupla ofensiva.

El andaluz se ha movido por todas las posiciones de ataque. En ambos extremos, en la mediapunta y como falso nueve. De hecho, en cinco ocasiones fue la apuesta de Hidalgo para jugar en la punta, por delante de Zaka y Mulattieri.

Su primer partido como ‘9’ por delante del neerlandés y del italiano se produjo en la decimosexta jornada, en Albacete, una semana después de que estrenara su cuenta goleadora, con el 2-1 contra el Ceuta en Riazor. En el Carlos Belmonte también vio portería y anotó el primero de los dos tantos de los herculinos (0-2). Stoichkov se mantuvo en el once las dos jornadas siguientes, con las visitas al estadio coruñés del Castellón (1-3) y de la Real Sociedad B (0-3).

Tras ser suplente en Andorra, en el cierre de 2025, abrió 2026 como titular, ante el Cádiz, de nuevo como referencia ofensiva. Mantuvo su titularidad una semana más, en Las Palmas, de nuevo con Eddahchouri y Mulattieri en el banquillo.

Las tres siguientes veces que ha formado en el once inicial, sin embargo, lo ha hecho junto a otro delantero. En Almería, en la jornada 22, acompañó arriba al pichichi blanquiazul, Eddahchouri. En el Reino de León, dos semanas después, acompañó al italiano, ante la baja del neerlandés por acumulación de tarjetas amarillas. Y el pasado domingo, en Zubieta ante la Real Sociedad B, formó pareja con Zaka y firmó su tercera diana con el conjunto deportivista.

Además, en la Copa disputó 25 minutos frente a la UD Sámano en la primera ronda y puso el broche al 1-5, y jugó 21 minutos ante el Mallorca en los dieciseisavos de final.

Bouldini, durante su primer partido con el Granada, frente al Mirandés LaLiga Hypermotion

Nueva decepción de Bouldini

El cambio de aires no le ha sentado tan bien a Bouldini, que en Granada mantiene los decepcionantes números que exhibió en el Dépor. Fue titular nada más firmar con los nazaríes, contra el Mirandés, y jugó 84 minutos. A la semana siguiente, en Málaga, repitió en el once, pero Pacheta le sentó en el descanso del partido y el marroquí ya no ha vuelto a ser titular en la Liga.

En la novena jornada, en Las Palmas, el pasado 10 de octubre, sufrió una aparatosa lesión en el tobillo derecho que, por la dureza de la imagen, apuntaba a ser muy grave, pero se quedó en un fuerte esguince. Eso sí, le mantuvo siete jornadas fuera de la competición.

Bouldini reaparece con una aparatosa protección, pero esquiva una lesión grave Más información

Tras su reaparición, el 29 de noviembre, ha retomado su papel de jugador muy secundario, prácticamente testimonial. De hecho, solo acumula 261 minutos en la Liga con el Granada, a pesar de participar en catorce encuentros. No ha marcado ni un gol, aunque asistió a Pau Casadesús en el empate en Málaga (2-2).

Como muestra de su escasa aportación ofensiva, ha efectuado cuatro remates en la Liga 2025-26 y solo uno ha ido entre los tres palos.

La pasada jornada no jugó porque arrastra unas molestias y es duda para el duelo del domingo en Riazor. Si se recupera, Stoichkov y Bouldini se reencontrarán tras ese intercambio de coches del pasado 29 de agosto.