De izquierda a derecha; el secretario de MUGOC, Jose Núñez, el Doctor Alfonso Mariño y Aira Sánchez, en el momento de entrega de los 3.000 euros al Centro Oncológico de Galicia Dani Patiño

El salón de actos del Centro Oncológico de Galicia acogió este martes la presentación del libro solidario Presas de Historias – Deporte y Pasión, una iniciativa impulsada por la asociación MUGOC – Mételle Un Gol Ó Cancro que combina deporte, cultura y compromiso social con un objetivo claro: seguir sumando esfuerzos en la lucha contra el cáncer. El acto, conducido por la actriz y presentadora gallega Isabel Blanco, reunió a representantes del centro oncológico, miembros de la asociación, personas colaboradoras en el proyecto, autores participantes en la publicación y público asistente.

Durante el evento se hizo entrega de una donación de 3.000 euros, procedente de la recaudación de la última edición del torneo solidario de fútbol sala celebrado en Abegondo. Esta cantidad se destinará a la renovación e instalación de televisores de uso gratuito en las habitaciones, dentro del proceso de humanización de las instalacións hospitalarias impulsado por el propio centro. El director del Centro Oncológico de Galicia, el doctor Alfonso Mariño, destacó la importancia de la iniciativa: "Cando vén da solidariedade, apréciase moito máis. Ademais vai ter un bo destino. Estamos nunha fase de humanización; xa podedes ver a fachada, e estamos humanizando todas as plantas, porque era preciso darlle comodidade e confort aos pacientes".

Mientras, el secretario de MUGOC, José Núñez, puso en valor el carácter colectivo del proyecto: “Mételle un Gol ó Cancro non é só un torneo, é unha comunidade que decide implicarse. Cada acción é un paso máis, cada libro vendido é un novo gol”. Uno de los momentos más emotivos fue el recuerdo para la figura de Mari Carmen Presas, a quien está dedicada la publicación, evocada como símbolo de compromiso, unión y generosidad. El excapitán del Deportivo, Fran González, ofreció un especial recuerdo: “Grazas a todos pola vosa presenza aquí. Grazas tamén ao Centro Oncolóxico por facer posible este acto. Pola amizade que eu tiña con Mari Carmen, de verdade que lle faría moi feliz este libro. Era unha persoa moi xenerosa, daba todo sen pedir nada a cambio. Foi unha figura fundamental. Eu creo que sen ela non sería posible toda esa unión durante anos e anos”.

Fran: "A pesar de que o xogo non é o idóneo, o Dépor está nunha posición privilexiada" Más información

Fran también recordó su compromiso constante: “Sempre estivo involucrada, sobre todo neses partidos de Nadal que nos unían a todos. Eu sempre dixen que para min era como unha segunda nai aquí na Coruña, porque me coidou moitísimo durante moitos anos e nos momentos de máis dificultades, alí estaba ela, a pesar da enfermidade. Tiña máis vitalidade que moitos de nós. Eu sei que hoxe estará un pouquiño máis feliz e orgullosa grazas a este libro”.

Por su parte, el escritor y guionista Carlos Ares habló de su relato incluido en el libro, centrado en su sueño en el que imagina su debut en Riazor. También destacó el valor simbólico de la figura homenajeada: “Para min, o Deportivo é Mari Carmen Presas. Esa solidariedade. Ser boa persoa”. A lo largo de la presentación, Isabel Blanco destacó el poder transformador del deporte: “O deporte pode ser moito máis que a competición; pode ser compromiso, pode ser comunidade, e oxalá sempre sexa solidariedade”. También puso en valor el legado femenino representado por Maricarmen: “Hai mulleres que veñen do verbo facer. Hai mulleres que son motor. Que non precisan dunha cámara ou dun altofalante para que se vexa todo o que fan. Fano porque lles nace”. Y cerró el acto con las siguientes palabras: “Un torneo convertido en apoio real. Un libro convertido en compromiso. Unha comunidade que decide non quedar quieta. Seguiremos xogando este partido. Seguiremos escribindo historias. Seguiremos meténdolle un gol ó cancro”.