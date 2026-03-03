Martín Ochoa le da la puntilla a su exentrenador y hurga en la herida del Arenteiro

Martín Ochoa celebra su gol ante el Arenteiro Ourense CF

En el fútbol a veces suceden historias tan caprichosas como la de Martín Ochoa el pasado fin de semana. El delantero, propiedad del Deportivo, arrancó el curso cedido en el Arenteiro, donde comenzó la temporada con gran protagonismo, pero se fue diluyendo con el paso de las jornadas. Sin demasiadas oportunidades, el riojano pasó a tener un papel secundario desde la salida de Jesús Arribas y la llegada de Jorge Cuesta al banquillo en el mes de noviembre, justo en un momento en el que el equipo ya comenzaba a sufrir en la zona baja de la tabla.

En el mercado de invierno, el club coruñés decidió buscarle un nuevo destino. No cambió de provincia, pero sí de camiseta: el delantero recaló en el Ourense CF con el objetivo de sumar minutos y recuperar confianza. Desde su llegada a O Couto, Ochoa se quedó en el banquillo en el primer partido, y las cuatro jornadas siguientes fue acumulando minutos, aunque siempre como suplente. Pero se encargó rápido de demostrar con un gol ante el Mérida que podía ser importante en el tramo decisivo de la temporada.

El pasado sábado, el Ourense recibió al Arenteiro en un duelo directo por la permanencia. Un partido marcado en rojo en el calendario de ambos equipos y con más que tres puntos en juego. Dani Llácer dio su primera titularidad a Ochoa, precisamente ante el que era su equipo hasta hace apenas dos meses. Y, una vez más, la ley del ex se cumplió.

Justo cuando se superaba el primer cuarto de hora de juego, Aymane Jelbat aprovechó una ocasión a balón parado para rematar la pelota al fondo de la red y adelantar al conjunto local. El duelo continuó abierto hasta el minuto 62, pero entonces Ochoa, que estaba firmando una gran actuación, apareció para sentenciar el encuentro. El atacante riojano aprovechó el pase de Hugo Sanz y ya en el interior del área selló el 2-0 definitivo. No hubo contención en la celebración por tener delante a sus excompañeros. Corrió hacia el córner con los brazos abiertos, se deslizó de rodillas sobre el césped y esperó a la llegada del resto de su equipo, que le abrazó con efusividad.

La victoria no solo supuso un impulso anímico y clasificatorio para el Ourense, sino que agravó la crisis del Arenteiro. Apenas dos días después del derbi provincial, el club de O Carballiño anunció la destitución de Jorge Cuesta, que deja al equipo penúltimo y a siete puntos de la salvación. Por el otro lado, el Ourense marca la permanencia, con tres puntos de ventaja sobre el descenso. En un momento delicado para ambos, Ochoa encontró, en un momento cargado de simbolismo, el escenario perfecto para reivindicarse.

Por su parte, Adrián Guerrero continúa siendo indiscutible en el cuadro ourensano y volvió a ser titular por decimocuarta jornada consecutiva. Ocupó el carril diestro y fue sustituido al filo del descuento.

El resto de cedidos

Luis Chacón (Cultural Leonesa). El exdeportivista Rubén de la Barrera volvió al banquillo del Reino de León con una contundente derrota ante la UD Las Palmas (0-3). Chacón salió de inicio, jugó los 90 minutos y poco después de comenzar el encuentro tuvo la mejor ocasión del partido para el conjunto leonés. Condujo varios metros por el costado izquierdo y, tras pisar área, filtró un pase hacia línea de fondo para Lucas Ribeiro. El brasileño asistió atrás para el eumés, que ya esperaba en el área pequeña, pero su remate se estrelló contra Horkas. En la segunda parte, y con el 0-2 en el marcador, pudo recortar distancias, pero su disparo se fue fuera. Ya en la prolongación, Sandro Ramírez hizo el tercero para el cuadro insular y la Cultural se quedó a cinco de la permanencia.

Petxarroman (Andorra). Tras la buena actuación de la pasada jornada, tras la que fue elegido MVP después de doce partidos sin pisar el césped, Petxarroman volvió al banquillo el pasado lunes. Córdoba y Andorra cerraron la jornada 28 con una importante victoria para el conjunto tricolor (1-4), y el lateral saltó al terreno de juego en el minuto 74, unos segundos antes de que Theo Le Normand anotara el cuarto tanto de su equipo. Ya en el descuento, el vasco vio la amarilla y el equipo del Principado se aleja de la zona caliente.

Bouldini (Granada). El delantero marroquí se quedó fuera de la convocatoria en la derrota de su equipo ante el Málaga (0-1). Este fin de semana, el Deportivo recibe al conjunto granadino en Riazor y Bouldini podrá disputar el encuentro, aunque en las últimas seis jornadas apenas acumula 17 minutos sobre el césped.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). Tras dos semanas sin salir del banquillo, Jairo disputó 24 minutos en la visita del conjunto departamental a Talavera de la Reina. Entró en el 67 en sustitución de Raúl Dacosta, con el 2-1 en el marcador y apenas tuvo influencia en el juego. Poco después, Marcos Moreno sentenció el encuentro y el Racing terminó la jornada undécimo en la tabla.

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). El Pontevedra continúa sin reencontrarse con la victoria y ya hace casi un mes que no consigue sumar de tres. Diego Gómez salió de inicio en el encuentro sin goles ante el Osasuna Promesas y abandonó el terreno de juego en el 81 para dejar su sitio a otro deportivista, Luisao Macias. Por su parte, Rubén López disfrutó de su segunda titularidad consecutiva y disputó 60 minutos.

Kevin Sánchez (Cartagena). El delantero burgalés jugó todo el partido en el empate del Cartagena ante el Sabadell (0-0). Kevin tuvo varias ocasiones para adelantar a los suyos, pero no estuvo acertado de cara a puerta. El conjunto albinegro vive un buen momento, acumula su cuarta jornada consecutiva sin perder, es quinto en la tabla y marca el playoff de ascenso a Segunda División.