El Flamengo despide a Filipe Luis seis meses después de ganar la Copa Libertadores

Filipe Luís durante la final de la Recopa entre Flamengo y Lanús en el estadio Maracaná André Coelho

El Flamengo ha anunciado el despido de Filipe Luis como entrenador del club de Rio de Janeiro. De esta forma, el exjugador del Deportivo ya es pasado del 'Fla', pese a que hace seis meses levantaba el título más importante del fútbol sudamericano, la Copa Libertadores.

“El Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir de este martes (3), Filipe Luís no seguirá al mando técnico del equipo profesional. Con él, también dejan el club Ivan Palanco (asistente técnico) y Diogo Linhares (entrenador físico)”, anunciaba el club en su comunicado oficial.

La noticia sorprende porque el Flamengo había goleado por 0-8 al Madureira en la vuelta de las semifinales de la Copa Carioca escasas horas antes de que se hiciese pública su destitución. Sin embargo, el pase a la final, que disputarán ante el Fluminense este domingo a las 22.00 horas españolas con otro técnico al mando, no impidió una decisión de la que se hablaba desde hace semanas.

Filipe Luis, que había sido renovado a finales de diciembre hasta el año 2027, no ha podido sobrevivir al peor arranque de la escuadra rojinegra en la última década, sobre todo a la derrota en la prórroga en la final de la Recopa ante Lanús.

Fichó como entrenador del Flamengo el 30 de septiembre de 2024 en sustitución de Tite. Desde entonces ha dirigido más de 100 partidos, con un total de 63 victorias, 23 empates y 15 derrotas, cinco de ellas en lo que va de 2026.

El exblanquiazul, a sus 40 años, pone fin a su primera experiencia como entrenador de fútbol profesional, tras colgar las botas jugando para el equipo de su corazón en el año 2023. "Como no puedo jugar en Flamengo, prefiero retirarme", lamentaba en su mensaje en redes sociales.

Los Álex Sandro, Emerson Royal, Samuel Lino y Lucas Paquetá conocerán a su nuevo preparador en los próximos días y tendrán la misión de retomar el bajo vuelo de este comienzo de temporada.