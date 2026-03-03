El Deportivo entra en el top 5 de límite salarial de Segunda tras el mercado de invierno

Fernando Soriano, durante una rueda de prensa esta temporada Patricia G. Fraga

LaLiga ha hecho público este martes el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) de todos los equipos de Primera y Segunda División. El conocido popularmente como tope salarial confirma al Deportivo como uno de los clubs más potentes de la categoría de plata a nivel económico, subiendo varios puestos en la clasificación de este indicador de salud financiera, elevando su techo en casi dos millones de euros y colándose en el top 5.

De esta forma, el club herculino acabará la temporada con el cuarto tope salarial de LaLiga Hypermotion, solo por detrás de Leganés, Las Palmas y Racing de Santander. Todos ellos están por encima de los 13 millones de euros, incluido el propio Dépor con un total de 13,25 millones de euros. Esto se debe a que la entidad herculina ha incrementado los ingresos previstos a principio de curso, a lo que hay que añadir la contabilización de una parte que quedaba del fondo CVC.

Sporting, Huesca y Burgos son los únicos equipos que presentan un LCPD más bajo ahora que cuando cerró el mercado de verano, mientras que el gran salto lo ha dado el Almería. El conjunto indálico llegó con problemas al final de la ventana estival, pero en los últimos meses ha logrado enderezar el rumbo económico para subir en más de 7 millones y colocarse por encima de los 10,5. El Leganés también ha experimentado un crecimiento importante, (5 millones), mientras que el Dépor, como en la clasificación general, también está entre los que más crecen con la cuarta subida más importante (1,76 millones).

Cinco movimientos en enero

El Deportivo cerró la ventana de enero con un total de cinco movimientos. Tres de entrada, con las llegadas de Álvaro Ferllo y Altimira, que llegaron libres, y el fichaje de Riki Rodríguez. Salieron Daniel Bachmann y Rubén López, cedido al Pontevedra.