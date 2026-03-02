Mi cuenta

El 'virus FIFA' le quita al Burgos a su último goleador de cara al derbi ante el Valladolid de finales del mes de marzo

El atacante Kevin Appin, que lleva tres dianas y marcó en la victoria contra el Zaragoza, ha sido convocado con Martinica para dos amistosos y causará baja contra el cuadro pucelano

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
02/03/2026 22:09
Kevin Appin, del Burgos, celebra su gol ante el Zaragoza en el partido del pasado fin de semana
Kevin Appin, del Burgos, celebra su gol ante el Zaragoza en el partido del pasado fin de semana
@Burgos_CF
Baja sensible para el Burgos en el ataque de cara al partido con el que cerrará el mes de marzo, con el derbi ante el Valladolid a El Plantío. El encuentro de la 32º jornada liguera se disputará el fin de semana del 28 y 29 de marzo, en fecha y hora aún por determinar. El club anunció este lunes que el atacante Kevin Appin, que marcó el gol del triunfo la pasada jornada ante un Zaragoza en caída libre (0-1), fue convocado con la selección de Martinica para disputar los partidos de la CONCACAF Series del 26 y 29 de marzo ante Cuba y El Salvador. 

No lleva muchos goles, pero cada vez que ha visto puerta el equipo que entrena el exblanquiazul Luis Miguel Ramis ha sumado de tres en esta temporada. El atacante firmó ante el cuadro maño su tercera diana en este curso (0-1), tras las rubricadas en la jornada cinco, en el triunfo ante el Sporting de Gijón (2-3) y en la siete, en la victoria contra el Málaga (2-1). 

La llamada de su combinado nacional es una buena noticia para Appin, que retorna a una lista con su selección nacional tras un año y medio, desde que disputase su último encuentro con Les Matininos en septiembre de 2024 ante Guyana. El cuadro burgalés no pierde de vista las posiciones de playoff y actualmente es octavo, con 43 puntos, a tres de los puestos de promoción, que marca con 45 Las Palmas. En una situación mucho más crítica se encuentra el Valladolid, que es decimoctavo, con 32 puntos, solo separado por dos del descenso. 

Un derbi siempre es un partido especial y lleno de alicientes y cualquier ausencia es un lastre para un encuentro de estas características. En el caso de Appin, aunque solo ha sido titular en seis partidos este curso, el último precisamente contra el Zaragoza, se había convertido en un revulsivo para las segundas partes para Ramis. 

