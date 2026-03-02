El Deportivo también gana con resiliencia

Los jugadores del Deportivo celebran uno de los goles ante la Real Sociedad B Fernando Fernández

Sucede en la vida y es importante aplicárselo también en el fútbol: cuando parece que no hay salida, bajar los brazos no debe ser nunca una opción. La frase quizá tenga un importante componente edulcorado, de esos enunciados marca ‘Mr. Wonderful’, pero no hay quien haya logrado salir adelante frente a cualquier percance sin haberse rebelado ante él. Tampoco lo hubiese logrado el Deportivo en Zubieta ante la Real Sociedad B.

El balompié siempre ofrece segundas oportunidades. Incluso dentro de un mismo partido. Incluso aunque seas tú el que se las concede primero a tu rival. Incluso aunque no las merezcas demasiado.

Apenas había aprovechado esos resquicios de ‘Don Fútbol’ hasta ahora el Dépor. Sí, había sido capaz de ir sumando con notable regularidad en este curso, pero en su currículum apenas figuraba la remontada de Almería (1-2). Aquel triunfo en tierras indálicas llegó más por fútbol que por corazón, pues prácticamente en todo momento fue superior el combinado deportivista a su rival. No sucedió lo mismo en Gipuzkoa, donde el Deportivo añadió también la épica como forma de ganar a su argumentario.

Fue a lomos de Bil Nsongo y de la sempiterna influencia del omnipresente Mario Soriano la manera en la que el Deportivo se encontró con la resiliencia. No sirvieron como electroshock los dos primeros carruseles de cambios, con los que Hidalgo trató de revitalizar el juego de un equipo que cuando apenas habían transcurrido diez minutos de partido y con un gol ya en su haber sin haberlo apenas buscado, comenzó a dejar muestras de su inconsistente personalidad.

El cuadro herculino empezó a tener cada vez peor el balón y a caer en constantes precipitaciones. Acelerar en vez de madurar cuando no hay prisa porque el marcador ya te sonríe. Y claro, disponer menos de la pelota obliga a defender más, una labor para la que este equipo sigue sin estar preparado. No disfruta. No le sale de dentro. Y no termina de saber si está más cómodo yendo arriba a presionar o esperando atrás porque, en realidad, no lo está de ninguna forma.

A menos

“No estuvimos ajustados y llegamos tarde a la presión. Nos empatan después de una jugada desde atrás en la que arriesgan para atacarnos”, concedía Soriano al término del choque. Y es que a partir de esa indefinición sin balón de su contrario, la Real B encontró el empate y le dio la vuelta a la dinámica del choque.

Poco a poco, el Dépor fue a menos mientras el filial txuri-urdin iba a más. Cada vez menos ideas. Cada vez más dudas y más envíos directos hacia ninguna parte, un aspecto que se potenció tras el intermedio. Parecía una pauta predefinida, pero entonces Hidalgo intervino para convertir al equipo de atacantes (Luismi Cruz, Mella, Stoichkov y Zakaria juntos) en el colectivo de centrocampistas. Fuera Luismi y Zaka, dentro José Ángel y Patiño.

Dio igual que el equipo sumase más cerebros en la medular. En una salida de balón por la izquierda, el Deportivo cayó en la trampa de la presión local. Loureiro buscó descongestionar hacia área propia con un pase venenoso por la ausencia de claro remite. Ferllo y Noubi no se entendieron y Ochieng apareció para castigar la rocambolesca jugada.

Entonces, ya con 2-1, el técnico gastó su segunda ventana de cambios buscando recuperar la templanza para iniciar las jugadas con Comas y presencia ofensiva con Mulattieri. No le sirvió tampoco al conjunto herculino la fórmula e Hidalgo redobló la apuesta quemando las naves con Bil Nsongo.

Así, el equipo se abonó al centro lateral y en uno de esos balones que no iban a ningún lugar, tras un despeje en semifallo, encontró el premio el delantero camerunés con una gran maniobra.

Luego llegó la inconsciente expulsión de Mikel Rodríguez y el asedio por parte del equipo deportivista. Creyó en la remontada el cuadro de Hidalgo y la encontró con más corazón que cabeza, aunque en la última acción tuvo la calma suficiente para no abrazar el envío colgado, cocinar la jugada y encontrar la profundidad y el gol con el certero Soriano.

Fue la segunda remontada completa de un curso en el que el Dépor sí respondió a Leganés (2-2), Almería (1-1) y Valladolid (1-1) para empatar. Pero, al contrario, también vio cómo Racing (2-1) y Castellón (1-3) se reponían a una primera estocada blanquiazul. Esta vez fue el conjunto herculino el que golpeó el último y sobre la bocina para llevarse un triunfo de esos que son tan psicológicos que pueden sumar incluso más en la moral de la tropa que en la clasificación.