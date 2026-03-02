Mi cuenta

El Dépor saca réditos otra vez a la superioridad numérica

Por cuarta ocasión en este curso, el conjunto coruñés aprovechó los minutos con un futbolista más para modificar el marcador

Lucía Dávila
Lucía Dávila
02/03/2026 18:20
El árbitro muestra la roja a Marcos André en el Dépor-Valladolid
El árbitro muestra la roja a Marcos André ante la mirada incrédula de Latasa en el Dépor-Valladolid
Quintana
Desde el partido que dio el pistoletazo de salida a la temporada 2025-26, el Deportivo ha sabido aprovechar los momentos clave y ser eficaz cuando su rival se queda en inferioridad numérica. En cuatro ocasiones a lo largo de las 28 jornadas disputadas hasta el momento, el conjunto blanquiazul ha sido capaz de dar un paso al frente para modificar el marcador a su favor tras las expulsiones de sus adversarios.

La primera muestra llegó en el estreno del curso ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes. Con 1-2 en el marcador, Manu Lama fue expulsado en el minuto 66 por doble amarilla, dejando al conjunto nazarí con diez. El Dépor, que ya dominaba el resultado, no bajó la intensidad y supo gestionar la superioridad hasta que en el tiempo añadido, Sergio Escudero anotó el 1-3 definitivo.

... Y 57 partidos después, el Dépor jugó en superioridad numérica

Algo similar ocurrió en Riazor frente al Real Valladolid. El partido se había puesto cuesta arriba para los locales con el 0-1 anotado por Latasa desde el punto de penalti. Sin embargo, en el 50, Marcos André se vio obligado a dirigirse al túnel de vestuarios antes de tiempo tras ser amonestado por segunda vez poco después de la reanudación. Aunque el empate se hizo esperar, la insistencia tuvo premio en el minuto 98, cuando Yeremay transformó una pena máxima para poner las tablas en el marcador en el último suspiro.

A mediados de noviembre, al equipo dirigido por Antonio Hidalgo le tocó desplazarse hasta el Nuevo Arcángel para medirse al Córdoba y el guion se repitió con aún mayor contundencia. Con 1-1 en el marcador, Rubén Alvés fue expulsado en el 73 por un agarrón a Zaka en el área cuando este se disponía a rematar un centro de Quagliata. La acción, revisada por el VAR, terminó en roja directa y penalti. Una vez más, Yeremay no falló desde los once metros y adelantó a los herculinos, antes de que en el descuento Mella pusiera el 1-3 definitivo para culminar una remontada que volvió a tener su origen en la expulsión rival.

El árbitro del Córdoba-Dépor

La conversación del VAR que salió cara para el Dépor: "Entendemos que hay causa y efecto, podría llegar a rematar"

Por último, el ejemplo más reciente se vivió el pasado domingo en Zubieta ante la Real Sociedad B. A pesar de que Stoichkov anotó el primero de la tarde para los blanquiazules, el filial ‘txuri-urdin’ logró remontar el choque antes de que Mikel Rodríguez viera la segunda amarilla en el minuto 74. El Deportivo, que no tuvo su actuación más brillante, empató gracias a Bil Nsongo, y a falta de unos segundos para el pitido final, Mario Soriano se encargó de que los tres puntos se fueran para A Coruña. Cuatro partidos, cuatro expulsiones y un denominador común: el Deportivo transforma la superioridad numérica en puntos.

A estas hay que añadir una quinta, aunque fue ya con el encuentro terminado, por lo que no tuvo influencia. Mantilla vio la roja en el Dépor-Racing de Santander por su peineta a la grada blanquiazul. l

La peineta de Mantilla al fondo de Marathón en Deportivo-Racing de Riazor
La peineta de Mantilla al fondo de Marathón en Deportivo-Racing de Riazor
Germán Barreiros
