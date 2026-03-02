Bil Nsongo enciende la mecha

Bil Nsongo y Mella celebran el 2-2 del Deportivo en Zubieta contra la Real Sociedad B Fernando Fernández

Centro de Quagliata al área txuri-urdin, Larrañaga despeja mal, la pelota le cae a Bil Nsongo y el fabrilista rompe la cintura a Beitia con un quiebro hacia la derecha y supera a Fraga con una rosca ajustada al palo largo de la meta de la Real B. El joven delantero fabrilista estrenó su cuenta realizadora con el Deportivo con un golazo que encendió la mecha de la reacción blanquiazul. Firmó el 2-2 en el minuto 83, que Soriano convirtió en el 2-3 en el 90+4.

Tres meses después de debutar con el primer equipo, el camerunés ya forma parte de la historia de goleadores blanquiazules. Su primera diana llegó en su séptima presencia con el primer equipo y confirmó la apuesta del club de no fichar un delantero en el pasado mercado de invierno para que el fabrilista fuera una de las principales opciones de Antonio Hidalgo desde el banquillo.

El camerunés, nacido en 2004, aterrizó en el Deportivo en agosto de 2024. En su primera campaña como blanquiazul, jugó 28 partidos con el Fabril, doce de ellos como titular, y materializó cinco goles.

Esta temporada, ya ha alcanzado la docena de tantos en 20 encuentros de la Segunda RFEF con el filial deportivista. Tras su excelente arranque de curso 2025-26, Hidalgo le hizo debutar el pasado 4 de diciembre en la segunda ronda de la Copa del Rey, frente al Sabadell (0-2). Disputó 25 minutos en aquel encuentro y dos semanas después, jugó otros 21 en la eliminatoria contra el Mallorca (1-0), que se resolvió del lado coruñés gracias a una diana del también fabrilista Noé Carrillo.

Cada vez que entra al campo pasan cosas y transmite peligro. De esta forma, el 20 de diciembre le llegó el debut en Segunda División. Sustituyó a Eddahchouri en el minuto 65 de la visita a Andorra (1-0). Desde entonces, el joven atacante se ha convertido en un habitual en las convocatorias de Hidalgo.

Jugó ocho minutos en la vigésima jornada, contra el Cádiz (2-2), seis en los octavos de final de la Copa, frente al Atlético (0-1), y 22 en el Reino de León, contra la Cultural (0-1).

Bil Nsongo no había vuelto a jugar con el Dépor desde que se cerró el mercado de invierno, sin que el club herculino reforzara el ataque, a pesar de su intención inicial. El argumento era claro, el camerunés se quedaba como una opción más en la ofensiva, junto a Eddahchouri, Mulattieri y Stoichkov.

Este domingo, Hidalgo echó mano del joven artillero en el minuto 74. Entró por Stoichkov y nueve minutos después de pisar el césped, en su séptimo partido con el Dépor, marcó su primer tanto, un golazo.

“Para mí creo que es lo mismo que hago en los entrenamientos. Tengo en mente la portería”, manifestó el delantero de 21 años en la rueda de prensa posterior al triunfo contra la Real Sociedad B. Y lo dijo con toda la naturalidad y humildad del mundo.

“Se lo dedico a mi madre y a mi país, Camerún”, confesó el fabrilista, quien, pese a su golazo contra el filial txuri-urdin, tiene claro cuál es su plan de futuro: “Seguir trabajando y poder ayudar al equipo”.

El broche de Mario Soriano

Bil Nsongo encendió la mecha y Mario Soriano terminó por efectuar la detonación para que se completara la remontada en Zubieta.

“Si te digo la verdad, al principio iba a centrar fuerte, a ver si daba en alguien, pero en el último momento he dicho, voy a golpearle y así ha sido. Gol, victoria y todos para casa felices”, explicó el ‘Joker’.

El futbolista madrileño, que anotó su cuarto tanto de la temporada, reconoció que “hace falta más calma” cuando pisan el campo contrario, “porque perdemos la pelota. Hay que mejorar eso, leer mejor los partidos, porque queremos atacar muy rápido”, indicó Soriano, que celebró que el Deportivo empata a puntos con el ascenso directo.