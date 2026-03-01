Vídeo | El gesto irónico de David Mella tras las críticas por su físico

David Mella, en Zubieta X: @Barberismo9

El triunfo del Deportivo y la tensión vivida en Zubieta dejaron varias imágenes al final del encuentro. Una de ellas llegó tras el gol de Mario Soriano que culminó la remontada y dio los tres puntos al conjunto coruñés. En ese instante, y tras unos segundos de contención que con el nuevo fútbol siempre hay que tener por si el VAR te corta la celebración, Antonio Hidalgo desató su euforia contra una valla del estadio donostiarra. El segundo momento sucedió ya tras el pitido final. Los jugadores se acercaron a celebrar con los aficionados desplazados, y en ese momento, David Mella, capitán ante la Real B, se quitó la camiseta y se señaló el abdomen mientras miraba hacia el sector visitante.

La escena fue grabada por un deportivista (el usuario @barberismo9 en Twitter) y el vídeo rápidamente comenzó a circular en redes sociales. El contexto, una semana llena de críticas hacia el extremo. Ya había sucedido durante el verano, cuando una parte de la hinchada blanquiazul cuestionó duramente su estado físico. Esta semana, después de que el club compartiera en una publicación una imagen del nuevo cambio de look del jugador, volvieron a producirse estos comentarios despectivos.

“Soy muy joven y todos saben que estoy metido en las redes. Eso siempre hace que leas cosas, hay que leer que te llaman un poco de todo. Gente que desde su sofá critica a los jugadores todos los días. A mí no me afecta que se metan con mi físico. No me afecta absolutamente en nada y no me importa”, afirmó el canterano hace menos de un mes en una entrevista con este diario.