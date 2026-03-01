Mi cuenta

Dépor

Vídeo | Así exteriorizó Antonio Hidalgo su liberación tras la remontada del Deportivo en Zubieta

El técnico celebró con rabia e incluso pateó una de las vallas del campo donostiarra

Jorge Lema
Jorge Lema
01/03/2026 18:08
Antonio Hidalgo en el Real B - Deportivo de Zubieta
Antonio Hidalgo en el Real B - Deportivo de Zubieta
FERNANDO FERNÁNDEZ
Si alguien necesitaba la victoria del Deportivo este domingo en Zubieta era Antonio Hidalgo. El técnico está siendo cuestionado por la afición a pesar de tener al equipo en la zona alta de la clasificación y el pasado viernes, en la previa de la visita a la Real B, hizo unas declaraciones que no sentaron demasiado bien entre la parroquia blanquiazul.

La tensión es creciente y el gol de Mario Soriano en el minuto 94 para completar la remontada mostró de forma evidente la liberación que supuso para el entrenador blanquiazul los tres puntos de este domingo.

Su primera reacción fue calmada, observando mientras el banquillo al completo se volvía loco. Hasta que se confirmó de forma definitiva que el gol era válido. Entonces Hidalgo se desató con uno de sus ayudantes y terminó pegando una patada de rabia a una de las vallas de la banda de Zubieta, como pudieron verse en las imágenes del directo que emite el propio club coruñés.

Después de un partido en el que tuvo que escuchar cánticos en su contra, el preparador catalán habrá respirado aliviado tras el triunfo, consciente de que la próxima semana afronta otro examen exigente, esta vez ante su afición en Riazor.

JUAN LUIS CUDEIRO
Opinión

¡Hidalgo, quédate!

