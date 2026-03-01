Mi cuenta

Nsongo Bil no dudó en su gol a la Real B: "Hice lo mismo que hago en los entrenamientos"

El joven delantero, autor del 2-2 que inició la reacción ante la Real B, dedicó su tanto a su madre y a Camerún

Israel Zautúa
Israel Zautúa
01/03/2026 16:51
Nsongo Bil celebra su gol frente a la Real Sociedad B
Nsongo Bil celebra su gol frente a la Real Sociedad B
Fernando Fernández
"Es lo mismo que hago en los entrenamientos", dijo Nsongo Bil sobre su golazo con el que firmó el 2-2 en Zubieta que inició la reacción del Deportivo, que terminó llevándose los tres puntos frente a la Real Sociedad B con una diana de Mario Soriano en el minuto 94. El fabrilista habló en rueda de prensa y se mostró de lo más humilde, pese a ser uno de los héroes.

Parábola en el gol. "Para mí creo que es lo mismo que hago en los entrenamientos. Tengo en mente la portería".

Golazo. "Cuando entra, me digo que tengo que seguir trabajando".

A quién se lo dedica. "Se lo dedico a mi madre y a mi país, Camerún".

¿A todo Camerún? "A todo", risas.

Gol de Soriano. "Estoy muy alegre por el último gol y por todo el equipo".

Celebración del vestuario por su tanto. "Sí, todo el mundo está muy contento de que yo siga trabajando y pueda ayudar al equipo".

Objetivo, quedarse en el equipo. "Exactamente"

Más goles de Bil. "Sí", risas.

Mella, durante el duelo en Zubieta

El uno x uno del Dépor ante la Real B: Aparece Bil, remata Soriano

