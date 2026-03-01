Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Las tres claves de la victoria del Dépor ante la Real Sociedad B, por Carlos Brizzola

El exjugador blanquiazul analiza el triunfo en Zubieta

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
01/03/2026 17:43
Stoichkov durante el duelo con la Real B
Stoichkov durante el duelo con la Real B
Fernando Fernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El exjugador del Dépor y extécnico Carlos Brizzola analiza las tres claves de la victoria blanquiazul ante la Real Sociedad B en Zubieta (2-3). 

Inconsistencia

Dudas que plantea la alineación. Dos medios 'jugones' para la posesión, con Riki y Soriano, pero también ausencia de físico ante un rival muy peleón. Stoichkov en mediapunta para ayudar en el juego largo. A los dos minutos llega el 0-1 marcado por él, revisión de VAR incluida. Cuando pudo sentenciar con un tiro al palo no lo hizo y poco a poco la Real B equilibra hasta el 1-1. De ahí al descanso más presencia de los locales en los dominios blanquiazules. 

Reajuste

No le gusta a Antonio Hidalgo lo que está viendo al cuarto de hora de la segunda parte, ni el rumbo que estaba cogiendo el partido, y entran José Ángel y Patiño para reforzar un centro del campo débil. Pero casi a la hora de juego un regalo origina el 2-1.

Nsongo Bil celebra su gol frente a la Real Sociedad B

Nsongo Bil no dudó en su gol a la Real B: "Hice lo mismo que hago en los entrenamientos"

Más información

Expulsión en la Real B

En cinco minutos Mikel Rodríguez ve dos amarillas y al Dépor le quedan 15 minutos más el añadido de superioridad numérica. Entra Bil que hace el 2-2 en una gran acción técnica. La Real se hunde, el jugador de más que tiene el Dépor hace estragos y Soriano firma el 2-3 sobre la bocina. Una victoria esencial para seguir estando ahí arriba, pero que no tapa el pobre rendimiento del equipo, que solo fue superior tras la expulsión. Hay que seguir trabajando. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Cientos de seguidores blanquiazules vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con final feliz y con los tres puntos rumbo a A Coruña

Así lo vivió la afición | Montaña rusa emocional en Zubieta
Lucía Dávila
David Mella, en Zubieta

Vídeo | El gesto irónico de David Mella tras las críticas por su físico
Esther Durán
Antonio Hidalgo en el Real B - Deportivo de Zubieta

Vídeo | Así exteriorizó Antonio Hidalgo su liberación tras la remontada del Deportivo en Zubieta
Jorge Lema
Stoichkov durante el duelo con la Real B

Las tres claves de la victoria del Dépor ante la Real Sociedad B, por Carlos Brizzola
Zeltia Regueiro