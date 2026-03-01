Stoichkov durante el duelo con la Real B Fernando Fernández

El exjugador del Dépor y extécnico Carlos Brizzola analiza las tres claves de la victoria blanquiazul ante la Real Sociedad B en Zubieta (2-3).

Inconsistencia

Dudas que plantea la alineación. Dos medios 'jugones' para la posesión, con Riki y Soriano, pero también ausencia de físico ante un rival muy peleón. Stoichkov en mediapunta para ayudar en el juego largo. A los dos minutos llega el 0-1 marcado por él, revisión de VAR incluida. Cuando pudo sentenciar con un tiro al palo no lo hizo y poco a poco la Real B equilibra hasta el 1-1. De ahí al descanso más presencia de los locales en los dominios blanquiazules.

Reajuste

No le gusta a Antonio Hidalgo lo que está viendo al cuarto de hora de la segunda parte, ni el rumbo que estaba cogiendo el partido, y entran José Ángel y Patiño para reforzar un centro del campo débil. Pero casi a la hora de juego un regalo origina el 2-1.

Expulsión en la Real B

En cinco minutos Mikel Rodríguez ve dos amarillas y al Dépor le quedan 15 minutos más el añadido de superioridad numérica. Entra Bil que hace el 2-2 en una gran acción técnica. La Real se hunde, el jugador de más que tiene el Dépor hace estragos y Soriano firma el 2-3 sobre la bocina. Una victoria esencial para seguir estando ahí arriba, pero que no tapa el pobre rendimiento del equipo, que solo fue superior tras la expulsión. Hay que seguir trabajando.